Xiaomi Watch S1 e S1 Active ufficiali: caratteristiche e prezzi

Gli smartwatch sono uno degli accessori più ambiti nel mercato dell’elettronica degli ultimi due-tre anni. Sono belli esteticamente ma soprattutto utilissimi per tenere sotto controllo moltissimi parametri relativi al benessere e alla salute: dalle sessioni di allenamento fino alla frequenza dei battiti cardiaci e, ultimamente, anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

In questo scenario si collocano i due nuovi smartwatch Xiaomi Watch S1 e Xiaomi Watch S1 Active pensati per due tipologie di utenti. Il primo, Watch S1, è per chi desidera tecnologia abbinata all’eleganza mentre il secondo, Watch S1 Active, per chi desidera tecnologia abbinata a uno stile più casual. Infatti, sebbene le caratteristiche tecnologiche siano le stesse su entrambi i modelli, troviamo notevoli differenze nell’approccio stilistico e nell’uso di alcuni materiali. Ne risulta anche che lo Xiaomi Watch S1 Active sia leggermente più economico rispetto al Watch S1. In entrambi sono presenti le funzionalità care agli sportivi, come il supporto a 117 modalità fitness diverse e 19 modalità pro, con la capacità di rilevare alcuni allenamenti di routine come il tapis roulant, vogatore, bicicletta e la camminata.

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active: caratteristiche tecniche

Sia nello Xiaomi Watch S1 sia nello Xiaomi Watch S1 Active il display è AMOLED, da 1,43 pollici di diagonale e la cassa è in acciaio. La protezione in vetro zaffiro, però, è presente solo nel modello S1. Entrambi resistono all’acqua fino a 5 atmosfere (50 metri) ed entrambi hanno 60 Hz di frequenza di aggiornamento dello schermo.

Tra le caratteristiche tecniche comuni troviamo anche i sensori che monitorano frequenza cardiaca, la qualità del sonno, i livelli di stress, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), oltre al GPS per la localizzazione e misurare il percorso anche senza lo smartphone. Xiaomi Watch S1 ed S1 Active Supportano 117 modalità sportive, 19 modalità sportive professionali.

Entrambi hanno oltre 200 quadranti personalizzabili, anche se lo Xiaomi Watch S1 si distingue per quadranti che ricordano i cronografi più blasonati.

Completano la scheda tecnica il Bluetooth 5.2, il chip NFC (per i pagamenti contactless), il supporto per Amazon Alexa ea batteria, da 470 mAh, che assicura 12 giorni di autonomia e ha anche la ricarica wireless magnetica.

Watch S1 e Watch S1 Active: prezzi e disponibilità

Lo Xiaomi Watch S1 è disponibile con il cinturino in pelle nei colori nero, beige e blu, mentre i colori del cinturino in gomma sono bianco e nero, al prezzo di 249,99 euro.

Lo Xiaomi Watch S1 Active, invece, è disponibile con i cinturini in gomma in sei colori: nero, bianco, blu, arancione, giallo e verde al prezzo di 199,99 euro.

Entrambi i prodotti sono disponibili da oggi sullo store online ufficiale di Xiaomi.