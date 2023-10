Fonte foto: Xiaomi

Oltre ai nuovi smartphone top di gamma Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro, il gigante cinese della tecnologia durante il suo ultimo evento ha presentato anche il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S3, che forse arriverà anche in Europa, proprio come i due nuovi telefoni.

Si tratta di un orologio smart in linea con l’offerta attuale del mercato smartwatch, con le ormai classiche funzioni di rilevamento dei parametri vitali e dell’attività sportiva, che si distingue però da tutti gli altri per un dettaglio estetico e per l’adozione del nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS.

Xiaomi Watch S3: caratteristiche tecniche

Proprio come il modello precedente, che va a sostituire, anche Xiaomi Watch S3 si basa su una piattaforma hardware sconosciuta e in gran parte proprietaria. Le dimensioni sono leggermente superiori a quelle del Watch S2, visto che ora sono di 47x47x12 millimetri (contro i precedenti 46x46x10,7 millimetri).

Lo schermo, circolare, è un AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione 466×466, densità di pixel di 326 ppi e funzione Always On Display (AOD). Questi dati sono identici a quelli dello schermo di Watch S2, quindi probabilmente i due orologi hanno lo stesso schermo. Identica anche la batteria, da 486 mAh (500 mAh nominali), e la resistenza all’acqua fino a 5 atmosfere di pressione.

Xiaomi Watch S3 può monitorare il battito cardiaco, la respirazione, l’ossigenazione del sangue, il sonno, lo stress, il ciclo mestruale. Tiene traccia del movimento di chi lo indossa e dell’attività sportiva (150 sport in totale). Lo smartwatch è in grado di avviare il tracciamento automatico di 6 attività: corsa, camminata, ciclismo, vogatore, ellittica e salto della corda.

Poiché Xiaomi Watch S3 è dotato di GPS, può anche tenere traccia dei percorsi fatti durante l’attività sportiva, anche se non è in quel momento connesso ad uno smartphone.

La connessione, lo precisiamo, avviene via Bluetooth e permette anche di fare e ricevere chiamate dall’orologio. C’è anche una versione con eSIM integrata, che non ha bisogno di alcuna connessione con il telefono per connettersi a Internet. In entrambe le versioni è presente anche il chip NFC.

L’autonomia dichiarata da Xiaomi è di 15 giorni per un uso tipico e poco intenso, che scendono a 5 giorni se si tiene acceso lo schermo AOD. La versione con eSIM ha un’autonomia dimezzata rispetto a quella con il solo Bluetooth.

Xiaomi Watch S3: le novità

Queste caratteristiche tecniche descrivono uno smartwatch di fascia media di buona qualità, ma che non si distingue poi molto da tutti gli altri modelli concorrenti. Per questo Xiaomi ha deciso di giocare due jolly per puntare i riflettori sul suo nuovo orologio smart.

Il primo jolly è la ghiera sostituibile, che permette all’utente di cambiare stile all’orologio e di adattarlo in base all’abbigliamento o ai propri gusti personali.

Il secondo jolly è HyperOS, il nuovo sistema operativo multi dispositivo di Xiaomi. Su questo OS si sa ancora molto poco, visto che non è arrivato in Europa e i primi dispositivi ad usarlo sono proprio Xiaomi 14 e Xiaomi Watch S3. Nel primo caso HyperOS è certamente una versione personalizzata di Google Android, nel secondo ancora non si sa se e quanto sia una versione personalizzata di Google Wear OS.

Xiaomi Watch S3: prezzo e disponibilità

Xiaomi Watch S3 è già in vendita in Cina, al prezzo equivalente di 103 euro per la versione Bluetooth e 129 euro per la versione eSIM. Ancora non è certo che Xiaomi abbia intenzione di portare questo modello anche in Europa e, in tal caso, a che prezzo.

In Italia, al momento, sono disponibili Xiaomi Watch S1, Xiaomi Watch S1 Pro e Xiaomi Watch S1 Active, rispettivamente al prezzo di 299 euro, 249 euro e 139 euro.