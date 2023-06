Xiaomi 11T Pro, questa è la miglior offerta di oggi: sconto straordinario

Può uno smartphone con caratteristiche premium costare quanto un buon top di gamma? La risposta è sì se questo smartphone è uscito sul mercato da un po’ di tempo ma resta ancora un dispositivo super affidabile e con ottime prestazioni. È esattamente quello che sta accadendo oggi per lo Xiaomi 11T Pro, smartphone top di gamma del colosso cinese che oggi troviamo in offerta su Amazon con uno sconto di ben il 39% e si risparmiano più di 260€ sul prezzo di listino. Un prezzo vantaggiosissimo e che non si vedeva da un bel po’ di tempo per questo dispositivo. Per acquistarlo spedito direttamente da Amazon basta cliccare su questo link.

Lo Xiaomi 11T Pro ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta da un dispositivo super performante, a partire da un processore Snapdragon con modem 5G incluso, un display super fluido e un comparto fotografico di livello assoluto con una fotocamera principale da ben 108MP. E proprio sulla fotocamera Xiaomi ha lavorato tanto per dotarla delle migliori tecnologie del momento. Non lasciatevi scappare questa opportunità, il numero di pezzi disponibili è limitato.

Xiaomi 11T Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone "magico", o per meglio dire "Cinemagic". Il nome scelto da Xiaomi per la sua tecnologia dedicata all’esperienza fotografica. L’azienda cinese ha puntato tantissimo su questo aspetto rendendo lo Xiaomi 11T Pro uno dei migliori cameraphone della sua categoria. Il merito è sia del potente sistema di intelligenza artificiale che interviene sulle foto e sui video sia delle componenti tecniche. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 108MP, fotocamera ultra-grandangolare da 8MP e sensore macro da 5MP. La fotocamera per i selfie è da 16MP.

Lo Xiaomi 11T Pro è dotato anche di un super schermo AMOLED da 6,67" con risoluzione FullHD e oltre un miliardo di colori. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120Hz per un utilizzo molto fluido nella vita di tutti i giorni. Sotto la scocca è presente il potente processore Snapdragon 888 con a supporto 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. C’è anche il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos.

Per concludere è presente una batteria da 5.000mAh con supporto alla HyperCharge da 120W che permette di avere il 100% di autonomia in meno di 20 minuti. Il sistema di ricarica ha anche ottenuto la certificazione di sicurezza.

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Tra le migliori offerte di oggi su Amazon troviamo sicuramente questo Xiaomi 11T Pro. Il prezzo è di 404,78€, con uno sconto di ben il 39% rispetto a quello di listino. Il risparmio è elevatissimo e supera i 260€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La spedizione è curata dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni.

