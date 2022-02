Xperia 5 IV e 1 IV: primi rumor sui nuovi top di gamma 2022 di Sony

Non ci dovrebbero essere più dubbi: anche nel 2022 arriveranno gli smartphone top di gamma Xperia targati Sony. La compagnia giapponese, infatti, starebbe mettendo le basi per lanciare ben due telefoni di fascia alta: l’Xperia 5 IV e l’Xperia 1 IV. Cosa sappiamo di questi due telefoni che non saranno, a quanto pare, particolarmente economici?

Innanzitutto, sembra che l’Xperia 5 IV previsto per quest’anno succederà all’Xperia 5 III, nella gamma degli smartphone di punta con schermi più piccoli (il 5 III presenta un pannello da 6,1 pollici, meno di tanti altri concorrenti). Inoltre, pare che il dispositivo godrà di un processore degno di nota, appartenente alla famiglia Qualcomm Snapdragon. Per quanto riguarda l’Xperia 1 IV (nome in codice Mark 4), dovrebbe essere l’erede dell’Xperia 1 III (Mark 3) presentato ad aprile 2021, si tratterà di un telefono premium e verrà lanciato ufficialmente a maggio. Inoltre, sembra che questo dispositivo sarà in grado di scattare foto di livello professionale.

Xperia 5 IV: come sarà

Il terminale dell’azienda giapponese dovrebbe sfoggiare un display da 6,1 pollici con protezione Gorilla Glass Victus (in grado di resistere a cadute da due metri) e godere di una capacità della batteria maggiore rispetto al suo predecessore (Xperia 5 III presenta un’unità da 4.500 mAh).

La parte più interessante dei rumor riguarda, tuttavia, il chip del 5 IV: a bordo del terminale, infatti, dovremmo trovare lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus (ancora inedito). Infine, sembra che l’hardware della fotocamera rimarrà invariato rispetto all’Xperia 5 III, che contempla tre obiettivi Sony da 12 megapixel (il grandangolo IMX557, l’ultra-grandangolo IMX363 e il teleobiettivo IMX663).

Xperia 1 IV: come sarà

Partiamo dal chipset, che dovrebbe essere l’ultimo processore premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da ben 12 GB o 16 GB di RAM e da 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione. La batteria da 5.000 mAh, invece, dovrebbe contare su un supporto per la ricarica rapida da 45 W. A dare valore al prossimo flagship di Sony sarà però il modulo fotografico: l’Xperia 1 IV dovrebbe essere dotato, infatti, di un sensore principale da 48 MP o 50 MP (si parla dello stesso sensore usato su Google Pixel 6 Pro).

Disponibilità e prezzi

L’Xperia 5 IV dovrebbe essere presentato non prima dell’autunno e costare, probabilmente, quanto il suo predecessore (il 5 IV aveva un prezzo di lancio di 999 euro). L’Xperia 1 IV, invece, potrebbe fare il suo debutto a maggio al costo di circa 1.200 euro.