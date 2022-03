Sony Xperia 1 IV: primi rumor sul top di gamma 2022

Il nuovo flagship Sony Xperia 1 IV (Mark 4) continua a essere oggetto delle attenzioni dei leakers che aggiungono nuovi dettagli sull’erede dell’Xperia 1 III (Mark 3, in foto d’apertura), e queto nonostante gli Xperia di Sony siano telefoni tanto apprezzati e poco venduti.

Non è affatto un mistero, infatti, che Sony produca ottimi schermi e ottime fotocamere ma che poi, quando si tratti di mettere insieme queste componenti su uno smartphone, il produttore giapponese non riesca a imporsi tra i big del settore. I Sony Xperia, di fatto, sono ancora oggi dei prodotti di nicchia dotati di componenti molto molto buone, di un sistema operativo Android quasi stock e con pochissimi estimatori. Il motivo è chiaro a tutti: i Sony Xperia costano moltissimo, anche se probabilmente valgono i soldi che costano. Ecco, allora, come sarà il nuovo gioiellino di Sony per la fascia alta del mercato Android.

Sony Xperia 1 IV: caratteristiche tecniche

Per quanto sappiamo, o possiamo immaginare senza grossi timori di smentita, Sony Xperia 1 IV sarà basato sul processore Snapdragon 8 Gen 1, il top di gamma di Qualcomm per il 2022 (in attesa di 8 Gen 1+), abbinato a 12 GB o 16 GB di RAM e a 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Questa la base di un po’ tutti i top di gamma 2022, difficile che Sony se ne allontani molto.

Il display dovrebbe essere un OLED da 6,5 pollici di diagonale e protetto da Gorilla Glass Victus con una risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento a 120Hz . Le proporzioni dovrebbero essere ancora di 21:9, rendendo questo smartphone perfetto per la visualizzazione di film e altri contenuti trasmessi in streaming.

Tutto da verificare il comparto fotografico posteriore che, insieme allo schermo, dovrebbe essere il gioiello di questo modello. L’anno scorso Sony sull’Xperia 1 III ha utilizzato tre sensori, tutti da 12 MP, per gli obiettivi Wide, Ultra-Wide e Zoom. Si ritiene che tutti i sensori del Sony Xperia 1 IV verranno rinnovati, ma non ci sono ancora informazioni sufficientemente attendibili in merito.

La batteria, invece, sarebbe da 5.000 mAh con ricarica tutto sommato abbastanza rapida: da 45 W. Il sistema operativo sarà Android 12, con tre aggiornamenti annuali garantiti da Sony.

Sony Xperia 1 IV: prezzo e disponibilità

Il nuovo flagship di Sony dovrebbe arrivare tra Aprile e Maggio sul mercato europeo e italiano. Considerato che il prezzo dell’attuale Sony Xperia 1 III è di circa 1.200 euro, e considerando la scheda tecnica migliorata, Sony Xperia 1 IV potrebbe collocarsi in una fascia di prezzo persino più alta senza però andare a sfiorare i 1.799 euro chiesti oggi da Sony per l’Xperia Pro I attuale.