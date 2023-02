You 4, cosa succede nella seconda parte [spoiler]

Come andrà a finire la quarta stagione di You? Per rispondere a questa domanda bisogna aspettare ancora qualche settimana. La stagione 4 è infatti stata divisa in due: la prima tranche di episodi è da poco disponibile su Netflix, mentre la seconda sarà visibile in streaming fra non molto. Nel frattempo, però, ci sono già diversi indizi sul futuro sviluppo della trama. Attenzione: la lettura da questo punto in poi è sconsigliata a chi vuole evitare spoiler sulla seconda parte di You 4!

You 4: dove siamo rimasti

Nella prima parte di You 4 Joe Goldberg (interpretato da Penn Badgley) si è trasferito a Londra con la nuova identità di Jonathan Moore, professore di letteratura all’università. Senza volerlo, Joe viene trascinato in un nuovo vortice di sangue, perché un misterioso omicida chiamato "killer mangia ricchi" vuole incastralo. Il protagonista riesce a smascherarlo, scoprendo che si tratta dell’amico Rhys (Ed Speeler). Quest’ultimo minaccia Joe di incolpare lui degli omicidi, a meno che non ammazzi Roald. Joe si sottrae al ricatto e decide di uccidere Rhys.

Come va avanti You 4

Cosa succede adesso? I nuovi episodi si concentreranno sicuramente sul rapporto psicologico tra Joe e Rhys, che intanto è candidato alla carica di sindaco di Londra. Nel trailer della seconda parte di You 4 viene però fornita un’altra anticipazione clamorosa: in una scena si vede infatti Love (interpretata da Victoria Pedretti), la ex moglie del protagonista che lui stesso aveva ucciso inscenando un omicidio-suicidio. Significa che Love non è morta, come Joe (e il pubblico) credeva? O forse si tratta di un’allucinazione?

Le anticipazioni sul finale di You 4

La showrunner della serie Sera Gamble, parlando della suddivisione della stagione 4 in due parti, ha spiegato: «La parte dedicata a chi è il colpevole dura esattamente cinque episodi e poi la seconda metà è una storia totalmente diversa sui killer». I nuovi episodi, insomma, diventeranno più simili a un thriller psicologico puro che a un giallo: il nome dell’assassino è già stato scoperto; dunque, non resta che capire in che modo si evolverà il rapporto tra il killer e il protagonista.

Quando esce la seconda parte di You 4

La seconda parte della quarta stagione di You (composta da cinque episodi) è in arrivo su Netflix il prossimo 9 marzo.

Ci sarà la quinta stagione di You?

Anche se la quarta stagione non si è ancora conclusa, i fan pensano già al futuro e si chiedono se ci sarà anche la quinta stagione di You. Al momento non è arrivata nessuna conferma né smentita da Netflix.

Secondo alcuni, però, è probabile che la quinta stagione si farà: farebbero propendere per questa ipotesi il fatto che la quarta stagione non è stata presentata come quella conclusiva e anche il fatto che la conclusione di You con la stagione 5 ricalcherebbe la parabola già messa in atto con altre serie Netflix. Per sapere se l’ipotesi è corretta, non resta che attendere l’annuncio ufficiale.