Young Royals 3: anticipazioni e data di uscita

Fonte foto: Netflix

Ci sarà un lieto fine per Wilhelm e Simon? Un “e vissero per sempre felici e contenti”, come nelle favole? I fan di Young Royals stanno per scoprirlo. Non manca molto infatti all’uscita della terza e ultima stagione della serie svedese con protagonisti Omar Rudberg e Edvin Ryding, che ha debuttato su Netflix nel luglio 2021. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando il principe svedese Wilhelm (interpretato da Ryding), mandato in collegio in seguito a uno scandalo, incrocia per la prima volta lo sguardo del compagno di studi Simon (Rudberg). Dopo scandali e colpi di scena, è il momento di scoprire cosa c’è nel futuro della giovane coppia di innamorati.

Cosa sappiamo di Young Royals 3

«Ho sempre immaginato che Young Royals venisse raccontata in tre parti e grazie alla dedizione dei fan per la nostra storia potremo raccontare l’ultima», ha detto a Netflix Lisa Ambjörn, co-creatrice della serie tv insieme a Lars Beckung e a Camilla Holter. «Il finale mi è stato chiaro fin dall’inizio e sono molto grata e onorata di riuscire a finire questa saga come previsto».

Cosa aspettarsi allora dalle puntate finali del teen drama svedese? Nella terza e ultima stagione di Young Royals i fan ritroveranno Wilhelm alle prese con le delicate conseguenze della sua ammissione pubblica: il giovane erede al trono ha infatti confermato di essere lui il ragazzo del video con Simon, rivelando dunque anche il proprio orientamento sessuale. Il collegio Hillerska piomba in una crisi senza precedenti, ma gli effetti del discorso pubblico di Wilhelm si allungano ovviamente ben al di fuori dei confini della scuola.

Simon e Wilhelm desiderano stare insieme, ma il loro amore sembra essere in contrasto con le responsabilità del principe e con gli ideali tradizionali della Corona svedese. Cosa saranno disposti a sacrificare, pur di rimanere uniti? Se la seconda stagione è stata tutta incentrata sulla vendetta, nell’ultimo capitolo della storia ci sarà spazio anche per la redenzione di qualche personaggio?

Il cast di Young Royals 3

Oltre ai due protagonisti già citati, nel cast della terza stagione di Young Royals tornano Malte Gårdinger (nei panni di August), Frida Argento (che interpreta Sara), Nikita Uggla (Felice), Pernilla August (Regina Kristina), Magnus Roosmann (Duca Ludvig) e Carmen Gloria Pérez (Linda).

Dove è stata girata Young Royals?

La maggior parte delle riprese della serie Young Royals ha avuto luogo a Kaggeholms gård, elegante e imponente edificio nella zona di Stoccolma, in Svezia. Oggi la villa è usata come centro conferenze.

Quando esce il finale di Young Royals 3

La terza e ultima stagione di Young Royals, composta da sei episodi, esce l’11 marzo 2024 su Netflix. Ma c’è una doppia data di uscita, in realtà. L’episodio finale sarà infatti disponibile solo il 18 marzo. Nell’attesa, sulla piattaforma di streaming si possono recuperare le prime due stagioni, entrambe composte da sei puntate.