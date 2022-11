YouTube lancia una novità per lo streaming

YouTube sta introducendo "Live Q&A" (domande e risposte dal vivo), una nuova funzionalità progettata per facilitare l’interazione dei creatori di contenuti con i loro follower durante i live streaming. Attualmente è infatti difficile per i creatori distinguere le domande dai semplici commenti, perché entrambi i tipi di interazione degli utenti vanno a finire nella stessa colonna. Questa nuova funzione, invece, consentirà di visualizzare le domande in modo organizzato e separato dal resto della chat.

Cos’è e come funziona "Live Q&A"

Con la nuova funzione Live Q&A di YouTube, quando i creator avviano una sessione di domande e risposte, il messaggio viene visualizzato come segnaposto nella chat in modo che gli spettatori in diretta possano pubblicare le loro domande.

A questo punto, il creator può selezionarne una e appuntarla, in modo che i follower sappiano a cosa sta rispondendo. Al termine della sessione di domande e risposte, è possibile tornare alla normale chat.

YouTube afferma che le domande sono ordinate cronologicamente, con quelle fatte per prime che appaiono in alto. Sebbene non ci sia un numero massimo di domande, la più vecchia nell’elenco non apparirà più dopo che ne saranno state inviate (e visualizzate) 200.

Le domande inviate tramite le Live Q&A sono gestite dagli stessi sistemi che consentono ai creatori di moderare la chat dal vivo. I moderatori del canale potranno moderare le risposte, ma non anche gestire le domande, privilegio che invece spetta ai Gestori e agli Editor del canale, che potranno selezionare le domande a cui rispondere, spostarle in alto o in basso o anche rimuoverle.

YouTube insegue concorrenti

Il lancio della nuova funzione arriva mentre YouTube cerca di competere con Twitch e TikTok, l’ultimo dei quali ha la sua funzione dedicata di domande e risposte nei live streaming.

La piattaforma sta rafforzando la sua offerta di live streaming con nuove funzionalità, come i "Super Grazie", che consente agli spettatori che desiderano mostrare un apprezzamento extra per un video di pagare ai creatori uno dei quattro importi preimpostati.

YouTube ha annunciato la scorsa settimana che si sta anche preparando a lanciare una nuova funzionalità che consentirà ai creatori selezionati di invitare un partner per lo streaming live insieme.