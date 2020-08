ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone con fotocamera sotto il display

Una selfie camera inserita direttamente sotto al display, senza notch, fori o pop-up dalla cornice. Una rivoluzione nel mondo degli smartphone che tutti attendevano da Xiaomi Mi 10 Ultra e che invece arriverà con lo smartphone ZTE Axon 20 5G, che batte la rivale sul tempo.

Da tempo i produttori di smartphone lavorano per introdurre novità, ma negli ultimi mesi il settore si è abbastanza appiattito, anche a causa della pandemia globale. Un’aspettativa disattesa, ma a rilanciare la rivoluzione è il CEO di ZTE, Ni Fei, che ha confermato i rumors in circolazione: il prossimo smartphone dell’azienda sarà equipaggiato con la nuova fotocamera, ma non ha specificato quale. Lo smartphone potrebbe essere il top di gamma in arrivo nel 2021, lo ZTE Axon 20 5G.

ZTE Axon 20 5G, selfie camera sotto il display

La conferma ufficiale è arrivato direttamente da Fei, CEO di ZTE: entro il 2021 arriverà uno smartphone con la selfie camera sotto il display. Niente più notch o fori, cornici sempre più sottili se non del tutto assenti e rivoluzione sia nella tecnologia che nel design degli smartphone top di gamma. Una promessa che è stata disattesa da Xiaomi e che vede ZTE vincente, ma resta il mistero su quale sarà l’innovativo smartphone.

I leakers dopo l’annuncio di Fei hanno iniziato a chiedersi se la nuova tecnologia per la fotocamera sarà equipaggiata sul modello di smartphone ZTE apparso sul sito di certificazione cinese SRRC col nome di ZTE A2021. Dietro a questo codice, ci sarebbe il prossimo smartphone top di gamma della serie Axon dell’azienda, lo ZTE Axon 20 5G, di cui al momento non ci sono caratteristiche note. L’unico rumors è che potrebbe essere proprio questo modello a essere equipaggiato con la fotocamera sotto il display prodotta dalla Visionox, che nell’ultimo mese aveva annunciato di aver iniziato la produzione di massa della fotocamera per smartphone.