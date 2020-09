ZTE Axon 20 5G, il primo smartphone con fotocamera sotto lo schermo

Da tempo si attendeva il primo smartphone con la fotocamera sotto il display e a mantenere la promessa è stata la ZTE. Il suo smartphone ZTE Axon 20 5G avrà una fotocamera da 32 megapixel proprio sotto allo schermo, nonostante sia un dispositivo di fascia economica media.

Negli scorsi mesi sono stati tanti i “candidati” a diventare il primo smartphone con la fotocamera sotto il display: dal Huawei Mate 40 al Samsung Galaxy S30. Tutte le aspettative però sono state disilluse e le due società sono state battute sul tempo dalla ZTE. A inizio agosto il CEO della società aveva annunciato l’arrivo di uno smartphone con questa caratteristica entro il 2021 e ora arrivano le conferme ufficiali: il modello ZTE Axon 20 5G sfrutta dei materiali trasparenti per ottenere foto eccellenti anche da sotto lo schermo.

ZTE Axon 20 5G, le caratteristiche

Lo smartphone cinese ZTE Axon 20 5G rientra tra i dispositivi di fascia media e potrà contare su un processore Snapdragon 765G, due opzioni da 6 o 8 GB per la RAM, e due tagli di spazio di archiviazione interna da 128 GB o 256 GB, con possibilità di espansione attraverso schede microSD. Lo schermo OLED da 6.92 pollici invece ospiterà oltre a un sensore di impronte digitali in-display anche una fotocamera subito sotto.

ZTE ha infatti confermato che lo smartphone è il primo con la fotocamera selfie da 32 megapixel sotto il display, un risultato possibile grazie all’utilizzo di un materiale ad alta trasparenza, progettato con film organici e inorganici. La fotocamera può poi contare su algoritmi software che sono stati ottimizzati per compensare l’impatto sull’immagine e sulla sua qualità. Per quanto riguarda invece la fotocamera sul retro, è composta da una configurazione multipla con sensore principale da 64 megapixel, secondario ultra-wide da 8 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel e sensori macro.

ZTE Axon 20 5G, data di lancio e prezzo

Al momento lo smartphone di ZTE è già disponibile per l’ordine in Cina, ma non è chiaro se sarà lanciato anche sul mercato globale e soprattutto quando arriverà. Il prezzo dello ZTE Axon 20 5G parte da 2198 yuan, circa 272 euro al cambio valuta corrente.