ZTE Axon 30, è ufficiale: avrà la fotocamera sotto lo schermo

Adesso è ufficiale e non possono più esserci dubbi: Axon 30 , versione base del recentemente presentato Axon 30 Ultra 5G, avrà la fotocamera sotto lo schermo. ZTE quindi ha deciso di riprovarci, dopo il tentativo infelice dello scorso anno con Axon 20 e la sua fotocamera sotto il display che alla prova dei fatti si è rivelata essere a dir poco imperfetta, ben distante dagli standard attualmente richiesti dal mercato.

Ma che l’azienda avesse tutta l’intenzione di riproporre la “Under Screen Camera" (UDC) era chiaro fin da inizio 2021, quando già da febbraio erano arrivati alcuni segnali nella direzione di una seconda generazione della fotocamera sotto il display. La sfida per ZTE – e per gli altri produttori che lavorano alla soluzione che in tanti vorrebbero spopolasse in futuro – è stata quella di aumentare la permeabilità alla luce del display, in modo da offrire dei selfie qualitativamente in linea con le immagini prodotte dalle fotocamere tradizionali, magari già su Axon 30. Insomma, la soluzione è affascinante ed accresce notevolmente la pulizia estetica degli smartphone che la adottano, ma come avviene con tutte le tecnologie nuove anche quella della fotocamera sotto lo schermo ha avuto e probabilmente avrà ancora bisogno di essere affinata.

L’immagine conferma la fotocamera sotto lo schermo

Che ZTE abbia dovuto lavorare sodo per offrire di meglio ad Axon 30 in un tempo relativamente breve dal lancio del predecessore è fuor di dubbio, che ci sia effettivamente riuscita non lo sapremo fino al lancio. Che comunque secondo i bene informati non dovrebbe essere troppo distante e potrebbe avvenire già a fine luglio, secondo alcune voci il 22 luglio prossimo.

A sostenere la possibilità di una presentazione a breve sono state le recenti dichiarazioni del presidente di ZTE Ni Fei il quale ha anticipato nei giorni scorsi che entro fine luglio arriverà un nuovo prodotto, che sarebbe proprio ZTE Axon 30 con la sua fotocamera sotto lo schermo rinnovata con la collaborazione di Visionox.

Ed in un certo senso a confermarlo è anche l’immagine diffusa qualche ora fa dalla stessa azienda cinese, quella che conferma tramite l’assenza di fori, notch, meccanismi a scorrimento e altro che per la presentazione del successore di Axon 20 non c’è da attendere molto.

Non sarà perfetto

Basta naturalmente non illudersi che il display possa davvero rimanere così limpido anche nella zona della fotocamera per i selfie: mai fidarsi più di tanto delle immagini stampa, per quanto ufficiali. Può darsi che ZTE abbia migliorato notevolmente la tecnologia che sta dietro la fotocamera sotto lo schermo di Axon 30, anzi da appassionati ce lo auguriamo pure, ma che nel giro di qualche mese si sia passati da una fotocamera deficitaria – quella di Axon 20 – a quella perfetta perfetta dell’immagine stampa sembra improbabile.

Sembra peraltro che ZTE potesse presentare Axon 30 con la sua fotocamera sotto il display insieme ai fratelli Axon 30 Pro e Axon 30 Ultra. Ciò non è quindi avvenuto a causa di difficoltà tecniche, magari generate proprio dalla fotocamera innovativa, ma per la crisi dei chip che è divampata a seguito della pandemia da Covid-19.