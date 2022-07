ZTE Axon 40 Pro arriva in Italia: quanto costa e perché comprarlo

Il nuovo smartphone ZTE Axon 40 Pro è disponibile da poche ore anche in Italia. La versione Pro segue di qualche mese la versione Zte Axon 40 Ultra nota per avere la fotocamera anteriore sotto lo schermo (UDC, Under Display Camera) e non più posizionata in un notch dedicato. La versione ZTE Axon 40 Pro, invece presenta la fotocamera anteriore nel classico notch, un foro sul display.

La differenza della fotocamera incastonata nel notch del ZTE Axon 40 Pro si traduce in un prezzo inferiore. La tecnologia del sensore anteriore visibile in un foro è consolidata e dunque non necessità di particolari innovazioni. Ma andando oltre possiamo dire che il telefono ZTE Axon 40 Pro si presenta al pubblico italiano con una scheda tecnica da dispositivo di fascia medio-alta, di tutto rispetto. A partire dal display curvo e elegante, all’ottimo processore medio Qualcomm Snapdragon 870, al taglio di memorie sufficiente a garantire stabilità e potenza nella velocità di calcolo. Ossia nell’aprire app e schede, scattare foto o girare video con facilità e senza perdite di tempo.

ZTE Axon 40 Pro: caratteristiche tecniche

Come anticipato il processore a bordo del nuovo telefono ZTE Axon 40 Pro è il Qualcomm Snapdragon 870, che ottimo chip di fascia medio alta (è derivato dallo Snapdragon 865, top di gamma 2020) che per questa versione viene abbinato a due diversi tagli di memoria: 8/128 GB e 12/256 GB.

Il display da 6,67 pollici è un AMOLED con bordi curvi, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e 1.000 nit di picco di luminosità (lo schermo è visibile anche in pieno giorno).

Il comparto fotocamere posteriore del telefono è in configurazione quad-camera: sensore principale da 100 MP (f/1.89), sensore secondario ultra wide da 8 MP (f/2,2) e infine la coppia di sensori da 2 MP uno per le Macro e l’altro per la profondità. La fotocamera anteriore è da 16 MP.

La batteria è una capiente 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W.

ZTE Axon 40 Pro: disponibilità e prezzo

Lo smartphone ZTE Axon 40 Pro è già disponibile sul sito ufficiale nel solo colore nero al prezzo di listino di 499 euro per il taglio di memoria 8/128 GB mentre il ZTE Axon 40 Pro con 12/256 GB di memorie costa 599 euro.