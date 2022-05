ZTE Axon 40 Ultra e Axon 40 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

ZTE ha annunciato i primi due modelli della nuova gamma Axon 40: sono ZTE Axon 40 Ultra e ZTE Axon 40 Pro. Manca ancora, invece, il modello base ZTE Axon 40. Tra i due modelli presentati l’Ultra è un top di gamma assoluto, che si distingue per la fotocamera sotto lo schermo di ultima generazione, mentre il Pro è un ottimo telefono, ma con caratteristiche da “quasi top“, a partire dal chip.

Chiaramente l’attenzione del pubblico internazionale è rivolta maggiormente sul modello Ultra, per via della tecnologia USC (Under Screen Camera), arrivata ormai alla sua terza generazione. ZTE, infatti, è stata pioniera in questo settore presentando, ben prima di Samsung e altri brand più noti in occidente, la sua tecnologia a bordo dell’Axon 20. Da allora ad oggi sono passati solo due anni, ma le differenze nel risultato sono enormi. Basti pensare che, anche nel punto che nasconde la fotocamera frontale, lo schermo di Axon 40 Ultra ha una densità di pixel elevatissima, pari a 400 ppi, e nonostante ciò il telefono promette ottimi selfie. Meno impressionanti, alla luce di ciò, le pur ottime restanti caratteristiche tecniche che, a differenza della fotocamera USC, possiamo trovare in tutti i top di gamma 2022.

ZTE Axon 40 Ultra: caratteristiche tecniche

Il nuovo telefono ZTE Axon 40 Ultra misura 163,28×73,56×8,41 millimetri, per un peso di 204 grammi. Il processore scelto da ZTE è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 abbinato a 8/12/16 GB di RAM e a 256/512 GB o addirittura 1 TB di memoria di archiviazione, senza possibilità di espansione.

Lo schermo è un AMOLED Full HD+ da 6,8 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e compatibile con HDR10+. Sotto lo schermo c’è la fotocamera frontale, la vera chicca che distingue questo modello: è un sensore da 16 MP totalmente invisibile ma che, afferma ZTE, è in grado di scattare foto di alta qualità al pari di un obiettivo tradizionale.

Sul retro, invece, troviamo una configurazione a triplo sensore da 64 MP: il principale è un Sony IMX787 con lunghezza focale equivalente a 35 millimetri, quindi abbastanza grandangolare, e stabilizzatore ottico; il secondo è ancora un Sony IMX787, ma con focale equivalente ancor più grandangolare (16 millimetri) e che fa anche da macro; infine un ulteriore sensore da 64 MP, non specificato, con ottica zoom 2,6X e anch’esso stabilizzato otticamente.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 80 W. La connettività è 5G, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 6, il sistema operativo è Android 12 con interfaccia MyOS 12.

ZTE Axon 40 Pro: caratteristiche tecniche

In confronto al modello Ultra, lo ZTE Axon 40 Pro è un telefono meno estremo già a partire dalla fotocamera frontale, inserita in un classico foro sullo schermo. Il chip in questo caso è lo Snapdragon 870, top di gamma di un paio d’anni fa, affiancato da 8/12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio di archiviazione, mentre lo schermo è un AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ e frequenza di aggiornamento da 144 Hz.

Anche in questo caso la fotocamera frontale è da 16 MP, ma non è sotto lo schermo. Al posteriore, invece, le fotocamere sono 4: principale da 100 MP, grandangolare da 8 MP, macro e sensore di profondità.

La batteria è da 5.000 mAh, con ricarica a 66 watt e il sistema operativo è Android 12 con MyOS 12.

ZTE Axon 40 Ultra e Pro: disponibilità e prezzi

ZTE Axon 40 Ultra e Axon 40 Pro saranno in vendita in Cina a partire dal 13 maggio, ei seguenti prezzi:

ZTE Axon 40 Pro 8/256: 2.998 yuan, pari a circa 422 euro

ZTE Axon 40 Pro 12/256: 3.298 yuan, pari a circa 465 euro

ZTE Axon 40 Pro 12/512: 3.798 yuan, pari a circa 535 euro