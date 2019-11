Probabilmente hai sentito parlare di VPN (Virtual Private Network), ovvero quella “rete privata virtuale” che ti consente di crittografare le attività svolte da te su Internet, così da renderle nascoste da hacker ed enti di sorveglianza.

Sono diversi i fornitori di servizi VPN che, per farti accedere a tutte le funzionalità di questa tipologia di connessione protetta e sicura, richiedono da parte tua l’attivazione di un abbonamento. La scelta di un certo fornitore è fondamentale, in quanto ti permette di proteggere al meglio la tua privacy ed evitare la possibilità che malintenzionati e virus possano interferire con le tue comunicazioni online.

Ma quali sono le migliori VPN in Italia gratis e a pagamento? Lo puoi scoprire proseguendo nella lettura di questo articolo. Partiamo prima, però, da alcune considerazioni generali, che dovresti tener conto per quanto riguarda la scelta della migliore VPN.

Come scegliere la Migliore VPN

L’utilizzo di un servizio VPN non richiede necessariamente un esborso economico, tuttavia è meglio che tu sappia alcune cose prima di procedere alla richiesta. Una VPN gratis potrebbe essere di dubbia provenienza e questo può rivelarsi parecchio rischioso, in quanto il server stesso, adibito a proteggerti dalla sottrazione di dati sensibili e al monitoraggio da parte di terzi, potrebbe esso stesso registrare il tuo traffico, per mostrarti pubblicità o analizzare i tuoi dati.

In particolare, per quanto riguarda le pubblicità, esse hanno la priorità di caricamento, perché chiaramente non paghi alcun abbonamento: questo vuol dire che la navigazione può risultare più lenta ed il controllo è minore, con il conseguente aumento di malware. Quindi, potresti “pagare” l’utilizzo di una VPN gratuita con velocità lentissima, pubblicità invasiva, malware o, addirittura, con il furto dei tuoi dati.

Comunque sia, tra le migliori VPN gratis che ti presenteremo qui di seguito, insieme a quelle a pagamento, ti assicuriamo che esse non svolgono attività di profilazione alcuna. Ad ogni modo, in fase di registrazione, ti consigliamo sempre di leggere bene i termini di servizio.

Un’altra cosa che dovresti sapere è che la VPN, gratuita o a pagamento, non mette totalmente al sicuro dal fatto che su Internet non rimangano tracce delle tue attività, in particolare agli occhi della legge italiana e internazionale: quindi, sfruttare la VPN per svolgere attività illegali non ti rende esente dal controllo delle autorità giudiziarie che, attraverso particolari mandati, potrebbero tranquillamente risalire al tuo indirizzo IP. TI consigliamo, quindi, di scegliere questo servizio, consapevole di questi eventuali rischi.

Le Migliori VPN del 2019

Seppur cosciente di questi rischi, sei convinto di utilizzare una VPN per proteggerti da occhi indiscreti e anche per nascondere la tua posizione geografica? Sei nel luogo giusto, al momento giusto. Qui di seguito ti consigliamo le 10 migliori VPN gratis e a pagamento attualmente in circolazione. Quelle a pagamento presentano, comunque, la possibilità di utilizzo della VPN in modo gratuito per un periodo determinato.

Opera VPN

Opera, il noto browser per navigare su Internet offre al suo interno un servizio VPN che ti permette di mascherare l’indirizzo IP mentre svolgi le tue attività sul Web: potresti, ad esempio, accedere a siti bloccati nel tuo paese. Lo svantaggio principale di questo servizio VPN è che la protezione offerta non va oltre la navigazione in Rete, ma si limita esclusivamente ai siti visitati attraverso il browser.

Per attivare Opera VPN devi, innanzitutto, scaricare il browser, accettare i termini di servizio ed installarlo. Completata l’installazione, apri Opera e segui i seguenti step:

Fai clic sul pulsante con la O Rossa in alto a destra; Vai su Impostazioni; Cerca la voce Riservatezza & sicurezza; Clicca su Attiva la VPN e spuntala.

Adesso puoi tornare alla tua attività di navigazione protetta dalla VPN di Opera.

Tunnel Bear

Tunnel Bear è una società che ha sede in Canada e che si è meritata diversi approfondimenti su testate giornalistiche e televisive importanti, come la CNN, soprattutto per quanto riguarda la user experience e la semplicità di utilizzo. Quello che, in pratica, dovresti fare è scegliere una nazione e cliccare su ON: in questo modo hai un indirizzo IP della nazione scelta ed il traffico dati criptato.

Questa VPN è gratis fino ad una banda di internet di 500 MB, a patto di una semplice registrazione. Se ti trovi bene, puoi accedere ad una banda di internet illimitata con pagamento mensile (9,99 dollari al mese) o annuale (59,88 euro con pagamento su base annuale). Quindi, quello che dovresti fare è semplicemente questo: premere su Create Account e seguire le istruzioni che ti vengono inviate via mail per confermare la tua iscrizione.

Hide Me

Hide me dispone di server in 22 paesi, tra cui l’Italia, ed è celebre per la sua velocità, per la sua trasparenza e per la sicurezza: questo servizio non registra in alcun modo le attività online, il traffico è criptato a livello globale e rende, di conseguenza, la VPN molto affidabile. Previa registrazione, la versione gratuita offre 2 GB di traffico mensile. Se desideri sbloccare il limite dei dati, puoi abbonarti al servizio a 4,99 dollari al mese.

Per scaricare Hide Me basta collegarsi alla pagina di download presente sul sito ufficiale, scegliendo quella più idonea al tuo sistema e premere sul pulsante blu Download Now. Una volta scaricato, premi su Sì, Install e Finish.

Avira Phantom VPN

Avira Phantom VPN è stata sviluppata dall’azienda Avira, la nota società tedesca produttrice di antivirus. Il servizio offre una rete di 50 server in 36 paesi ed ha le seguenti caratteristiche: la crittografia AES è a 256 bit; c’è il supporto per OpenVPN; ci sono altre funzioni essenziali e da scoprire, come Kill Switch.

Avira Phantom VPN mette a disposizione 500 mb di traffico gratuito al mese: se si desidera un traffico illimitato, è necessario sottoscrivere un abbonamento, che ha un costo di 7,95 euro al mese.

Cyber Ghost

Cyber Ghost sembra davvero una scelta sicura. Dispone di oltre 6000 server in oltre 90 Paesi ed utilizza il miglior sistema crittografato del settore (a 256 bit). Inoltre, offre funzioni di streaming e torrenting dedicati, nonché di tracking dei malware e adblocker integrati.

Questo servizio VPN online è disponibile per vari sistemi operativi e puoi utilizzare fino a 5 dispositivi per lo stesso account. Il servizio prevede un costo: per 1 mese si pagano 10,99 euro; per 1 anno 59,88 euro fatturati annualmente (ovvero 4,99 euro al mese); per 6 mesi il costo è di 7,99 al mese (ovvero 47,94 euro fatturati ogni 6 mesi).

Il prezzo di questo eccellente servizio di VPN, considerate le diverse funzionalità offerte, non presenta un costo esorbitante e rappresenta sicuramente uno dei migliori VPN a pagamento in assoluto.

Betternet

Betternet si distingue dagli altri sicuramente per l’offerta di un servizio VPN gratis ai clienti per 7 giorni, senza limiti di dati e con la possibilità di utilizzare un numero pressoché infinito di dispositivi. Trascorsi i 7 giorni è necessario abbonarsi al costo di 11,99 dollari al mese.

Ogni tanto sono presenti degli annunci pubblicitari e dei suggerimenti in-app durante il periodo di prova, ma sono sicuramente accettabili, data la possibilità di accedere a tutte le funzionalità del servizio. Su computer Windows, Betternet è disponibile come estensione (installabile da Chrome Web Store), mentre su Android e iOS basta scaricare la app di Betternet dallo store presente di default sul proprio smartphone.

Windscribe

Tra i migliori VPN per l’Italia, Windscribe è un provider canadese che fornisce una serie di funzionalità molto apprezzate: puoi ad esempio fare uso di torrent, accedere ai cataloghi Netflix di altri paesi (come Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Brasile), navigare anonimamente in rete. Seppur Windscribe non abbia una rete vasta di server, è comunque ottimo, perché ti garantisce un perfetto anonimato e ti permette di raggirare geo-restrizioni, come il Great Firewall in Cina.

Se vuoi utilizzare Windscribe sul tuo computer, devi andare nella pagina di download del programma e cliccare sull’icona relativa al tuo sistema operativo. Dopo aver installato il programma ed apposto i segni di spunta sulla casella Accetto i termini di contratto, termina l’installazione premendo due volte su Avanti e Fine.

Vypr VPN

Vypr VPN, uno tra i migliori servizi di VPN a pagamento, ha un vantaggio in più rispetto ai principali concorrenti: presenta la tecnologia chiamata Chameleon, pensata per ridurre ulteriormente il riconoscimento dei dati da parte di coloro che possono intercettare la tua attività. Questo rende il software di grande importanza in quei Paesi che applicano restrizioni davvero severe.

Chameleon, in pratica, permette il mascheramento dei metadati dell’OpenVPN, così da assicurare l’impossibilità che vengano identificati mediante DPI (Deep Packet Inspection), ovvero il classico metodo dell’ispezione.

Puoi provare gratuitamente VyprVPN per 1 GB di traffico, dopodiché devi abbonarti: il costo è di 5 dollari al mese fatturati annualmente con traffico illimitato e 3 connessioni simultanee da parte di altri dispositivi; costa 6,67 dollari al mese se desideri, invece, 5 connessioni simultanee.

Hyde My Ass

Questo famoso servizio VPN a pagamento dispone di 925 server in tutto il mondo e tra i suoi principali vantaggi c’è la compatibilità con diverse piattaforme: si può utilizzarlo facilmente sia smartphone e tablet sia da computer. Tra le funzionalità molto apprezzate c’è anche l’upload velocissimo di file di grandi dimensioni. Non esiste la possibilità di provare gratuitamente il servizio VPN di Hyde My Ass, ma in quanto a spesa è decisamente abbordabile: puoi pagare 10.99 euro per un mese, 44.94 euro per sei mesi (7.49 euro al mese) oppure 71.88 euro per un anno (5.99 euro al mese).

Nord VPN

Questo provider del servizio di VPN offre funzionalità avanzate, ma soprattutto ha dalla sua parte il grande vantaggio di provarle gratuitamente per un mese. È ottimo, quindi, se non devi utilizzarlo per molto. Tra l’altro, Nord VPN ti permette di godere di uno streaming illimitato (riesce sempre a sbloccare Netflix così da non farti perdere nemmeno un episodio) ed una sicurezza totale. Per questi e tantissimi altri motivi lo abbiamo voluto includere nella lista dei migliori VPN disponibili in Italia.