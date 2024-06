Le migliori distribuzioni Linux per grafici, gamer e sicurezza

Fonte foto: Fauzi Muda / Shutterstock

Il mondo di Linux è fatto di tantissime distribuzioni: si tratta di versioni diverse dello stesso sistema operativo, arricchite con funzionalità ben precise e in grado di soddisfare appieno le esigenze di ogni tipo di utente. La distribuzione più nota e utilizzata è, probabilmente, Ubuntu, da anni punto di riferimento del mondo Linux e “distro” ideale per provare questo sistema operativo. Ci sono, però, varie distribuzioni di Linux più specifiche e settoriali. Ecco quali sono le migliori distro Linux per grafici, gamer e per la sicurezza.

Miglior distribuzione per grafici

Linux è un sistema operativo ricco di funzionalità, in particolare per gli utenti che intendono sfruttarlo per eseguire lavori grafici. Trovare una distro utile a questo scopo è, quindi, molto facile. Per i creativi, ad esempio, c’è la possibilità di sfruttare Ubuntu Studio. Si tratta di una versione di Ubuntu opportunamente ottimizzata per poter funzionare con applicazioni legate alla creazione di contenuti multimediali (audio, foto e video). Tutto è già pre-configurato per garantisce un’esperienza d’uso completa, con un catalogo di software ricco e funzionalità avanzate per utilizzare il sistema operativo in modo efficiente, creando contenuti grafici con semplicità.

Ubuntu Studio è una distro derivata di Ubuntu. Per scaricare questa distro basta accedere a ubuntu-it.org/download/derivate e selezionare la versione desiderata.

Migliore distribuzione per il gaming: Pop!_OS

La migliore distribuzione di Linux per il gaming è Pop! _OS, realizzata da System76 che è anche uno dei pochi produttori di computer con Linux pre-installato attualmente attivi sul mercato. Si tratta di un’evoluzione di Ubuntu LTS, con un’interfaccia utente personalizzata chiamata Pop Shell. Questa distro include svariati strumenti pensati per ottimizzare l’esperienza utente, in particolare nell’esecuzione dei giochi. Tramite lo store integrato, inoltre, è possibile accedere facilmente ad applicazioni fondamentali per il gaming su PC come Steam. Ci sono anche una serie di strumenti di crittografia per la sicurezza. Pop! _OS, inoltre, è disponibile in una versione ottimizzata per i computer con schede video NVIDIA, brand di riferimento assoluto sul mercato del gaming.

Il download di questa distro è disponibile tramite il sito ufficiale pop.system76.com.

Migliore distribuzione per la sicurezza: Kodachi

Basata su Xubuntu, Kodachi è una delle migliori distribuzioni di Linux per quanto riguarda la sicurezza e la gestione della propria privacy. La distro include un catalogo di app che offrono un livello di sicurezza elevato e permettono di utilizzare il computer senza rischi per i propri dati. Kodachi consente di utilizzare con semplicità una VPN (è possibile configurare anche un servizio VPN personale) in modo da poter sfruttare la crittografia del traffico dati per una connessione sicura e senza alcun tracciamento. Si tratta di una distribuzione molto particolare di Linux ma essenziale per massimizzare la sicurezza. Il download può avvenire tramite distrowatch.com.