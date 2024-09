Un altro robot umanoide sta per arrivare sul mercato, ma questa volta è progettato per i lavori domestici: sa fare pure il caffè

Sta arrivando sul mercato un nuovo robot umanoide e, questa volta, non è cinese: è Neo Beta ed è prodotto 1X, azienda che si divide tra San Francisco, in California, e Noss, in Norvegia. Neo è un robot decisamente più rassicurante rispetto a quelli di altre aziende, anche grazie ad una serie di scelte estetiche fatte da 1X.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto "general purpose", quindi in grado di svolgere più ruoli, ma sin da subito l’azienda che lo produce mette in chiaro: la versione finale del robot Neo sarà soprattutto un aiutante domestico, che ci metteremo in casa per fare le pulizie e svolgere altri piccoli lavoretti.

Come è fatto il robot 1X Neo

1X Neo Beta è un robot umanoide alto 1,65 metri, dotato di mani complete con 5 dita perfettamente articolate e con proporzioni assolutamente simili a quelle di un umano di bassa statura.

30 chili, grazie alla scelta fatta da 1X di rivestire Neo con una tuta in tessuto, sotto la quale ci sono delle imbottiture morbide. Altri robot concorrenti, come Boston Dynamics Atlas, Unitree G1, LimX CL-1, Figure 02, Tesla Optimus, Apptronik Apollo, E’ un robot molto leggero: pesa solo, grazie alla scelta fatta da 1X di rivestire Neo con una, sotto la quale ci sono delle imbottiture morbide. Altri robot concorrenti, come Agility Robotics Digit , sono tutti rivestiti da componenti in metalli o plastica rigida e, di conseguenza, sono molto più pesanti (Figure 02 arriva addirittura a 70 chili, quando un umano maschio di media statura).

Nonostante il peso di soli 30 chili, Neo è in grado di trasportare carichi fino a 20 chili, di camminare alla velocità di 4 chilometri orari e correre a 12 chilometri orari. Tutti valori in linea con quelli dei concorrenti, o addirittura superiori. L’autonomia, in base ai compiti svolti, sarà compresa tra 2 e 4 ore.

Il "cervello" di 1X Neo Beta, come quello di tutti i suoi concorrenti, è basato su una piattaforma hardware prodotta da Nvidia. Gli algoritmi di apprendimento ereditano tutte le conoscenze e le capacità di un altro robot prodotto da 1X, chiamato EVE.

Cosa può fare 1X Neo

impressionare gli investitori e i possibili clienti. In questo caso, tra l’altro, 1X non ha ancora mostrato un Come sempre, parlando di robot umanoidi, è ancora presto per dire se quanto mostrato dalle aziende è vero o è "costruito" pergli investitori e i possibili clienti. In questo caso, tra l’altro, 1X non ha ancora mostrato un video in cui Neo viene picchiato

Nelle poche immagini mostrate, invece, si vede Neo che si muove agevolmente all’interno di una casa, apre le porte, si china a raccogliere oggetti, usa un panno per spolverare, riempie una lavastoviglie con i piatti da lavare. Il tutto, quasi sempre, mentre c’è un umano a suo fianco. In un video 1X Neo fa pure il caffé con la macchina dell’espresso.

Quanto costerà 1X Neo

Evidentemente, quindi, 1X prevede di vendere il suo robot Neo soprattutto come sostituto delle colf e non, o almeno non solo, come operaio in fabbrica o nei magazzini di logistica.

Il prezzo, di conseguenza, non potrà essere altissimo altrimenti in ben pochi ne comprerebbero uno. Quanto costerà Neo, però, non è ancora noto. Sappiamo, tuttavia, che il suo concorrente cinese Unitree G1 costa 16 mila dollari ed è prodotto in Cina, mentre 1X afferma di voler produrre Neo in Norvegia, dove i costi di produzione, del lavoro e di logistica sono ben più alti.