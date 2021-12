3 serie tv consigliate da Stephen King

Stephen King, il Re dell’horror, è un discreto appassionato di serie tv. Così si direbbe, almeno, a giudicare dai suoi profili social, soprattutto Twitter: qui il celebre scrittore spesso commenta le ultime uscite e consiglia quali sono a suo parere i titoli disponibili in streaming che più meritano una visione.

Da un autore che ha saputo raccontare storie spaventose e inquietanti del calibro di Shining, It, Misery e Pet Sematary, è lecito aspettarsi che siano proprio le serie tv horror le più apprezzate. In effetti lo scrittore ha spesso elogiato alcuni titoli che rientrano in questa categoria, ad esempio The Walking Dead: prodotta nel 2010 e tratta dall’omonima serie a fumetti di Robert Kirkman, è ambientata in un terrificante mondo abitato da zombie. Sono stati apprezzati da King anche gli episodi di The Haunting of Hill House, usciti nel 2018 su Netflix e incentrati su una casa infestata da oscure presenze. Tra le serie tv più amate dallo scrittore statunitense, però, non c’è spazio soltanto per l’horror. Ecco alcuni dei titoli che ha consigliato ai suoi followers.

Marianne

In questa serie tv francese, uscita nel 2019 su Netflix e composta da 8 episodi, una famosa scrittrice di romanzi horror torna nella propria città d’origine. Qui scopre che lo stesso spirito malvagio che la perseguita in sogno sta provocando il caos nel mondo reale.

King, commentando questa serie tv, ha detto di averci ritrovato “un’atmosfera da Stephen King”. Non può esserci garanzia migliore! Lo scrittore l’ha anche definita una storia capace di spaventare, ma con un tocco di umorismo.

Stranger Things

Il Re dell’horror non ha mai fatto segreto di aver apprezzato la visione di Stranger Things, che ha elogiato in più occasioni, anche sottolineando l’ottima performance di Winona Ryder.

La serie tv, disponibile su Netflix, è ambientata negli anni ’80 e ha come protagonisti un gruppo di bambini dell’immaginaria cittadina di Hawkins. Nella banda di amici, dopo alcune vicissitudini, entra a far parte anche Undici, giovanissima e misteriosa ragazza dotata di poteri sovrannaturali.

Al momento sul catalogo della piattaforma di streaming sono disponibili le prime tre stagioni: la quarta arriverà nel 2022.

La Casa di Carta

Non ci sono solo serie tv horror tra le favorite di Stephen King, che in passato ha infatti pubblicato tweet di elogio anche nei confronti de La Casa di Carta: una visione perfetta, a detta dello scrittore, per chi ama le rapine a mano armata.

La celebre serie tv spagnola, divisa in cinque parti tutte disponibili su Netflix, inizia con otto ladri che si barricano nell’edificio della Zecca spagnola con alcuni ostaggi, mentre una mente criminale manipola la polizia per mettere in atto il suo piano.