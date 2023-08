5 cose da fare con un computer appena acquistato

Fonte foto: Gorodenkoff / Shutterstock.com

Un computer appena acquistato è già pronto all’uso, con tutte le applicazioni di sistema preinstallate e con la possibilità di installare software aggiuntivo per arricchire le funzionalità del nuovo dispositivo. Ci sono, però, alcune cose a cui prestare attenzione: anche se pronto all’uso, un computer potrebbe non avere un software aggiornato e potrebbe essere privo di alcuni strumenti essenziali per un utilizzo completo.

Vediamo, quindi, 5 cose da fare subito quando si acquista un nuovo computer per massimizzare le prestazioni e la sicurezza.

Aggiornare l’antivirus

La maggior parte dei computer nuovi dispone di un programma di protezione preinstallato. Microsoft ha Windows Defender. A volte è la stessa casa di produzione del PC acquistato a fornirne uno in default. Ad ogni modo, la prima cosa da fare è aggiornare l’antivirus.

Il motivo è semplice: il software di sicurezza funzionano confrontando un file malevolo con un archivio di firme, che contiene le definizioni dei virus. Se l’archivio è obsoleto, l’antivirus rischia di non riconoscere la minaccia.

Utilizzando un PC Windows 11 con Windows Defender come sistema di protezione, è possibile effettuare l’aggiornamento andando in Impostazioni > Privacy e sicurezza > Sicurezza di Windows > Apri sicurezza di Windows e verificare se c’è la necessità di effettuare un aggiornamento.

Aggiornare il computer

Stesso discorso anche per il computer. Microsoft rilascia puntualmente molti aggiornamenti, alcuni servono per migliorare la sicurezza o correggere alcune vulnerabilità. La stessa situazione potrebbe verificarsi con un nuovo Mac. In generale, infatti, un computer nuovo potrebbe non comprendere gli ultimi update.

Per verificare la disponibilità di un aggiornamento su Windows 11 basta andare in Impostazioni > Windows Update (su Windows 10 c’è il passaggio intermedio Aggiornamento e sicurezza). Con un Mac, invece, bisogna andare in menu Apple > Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento Software oppure Apple > Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software.

Scegliere il browser web da usare

Una delle prime cose da fare quando si acquista un nuovo computer è la scelta del browser web da utilizzare. I PC Windows hanno Microsoft Edge preinstallato mentre i Mac hanno Safari. Si tratta di due ottimi browser.

Chi preferisce un altro browser, come Google Chrome, deve subito usare il browser di sistema per scaricare il programma preferito in modo da poter contare su preferiti, cronologia di navigazione e credenziali d’accesso sempre sincronizzati tra tutti i propri dispositivi.

È sempre possibile accedere alle password salvate del browser ed esportare i dati in un altro programma. Ad esempio, è possibile esportare le password salvate da Google Chrome per importare in Edge oppure in Safari.

Iscriversi a un servizio di cloud storage

Su internet ci sono diverse piatteforme che offrono, anche in maniera gratuita, servizi di cloud storage. Può essere una soluzione utile per diversi motivi, garantendo la possibilità di salvare in sicurezza i propri dati, con un backup in cloud che sarà accessibile anche da altri dispositivi.

Chi ha un PC Windows 10 oppure Windows 11 può contare su OneDrive già integrato nel sistema. Sui Mac, invece, c’è iCloud. Ci sono, in ogni caso, diverse altre opzioni su cui puntare come Google Drive o anche Dropbox.

Tutti i principali servizi di cloud storage mettono a disposizione un certo quantitativo di GB gratis. Ad esempio, Google Drive offre 15 GB di spazio gratuito per account. che viene utilizzato anche da Gmail e Google Foto. È sempre possibile liberare spazio su Google Drive per sfruttare al massimo il servizio.

C’è sempre la possibilità di attivare un abbonamento a pagamento per ottenere più GB. Oltre ai servizi di cloud storage, per avere più spazio di archiviazione, è possibile usare un HD esterno sia su Windows che su Mac.

Fare spazio in memoria

Quando si acquista un nuovo computer, nella maggior parte dei casi, si può accedere subito a una macchina completa, con tanti software preinstallati pronti all’uso. Molto spesso, però, questi software non servono e occupano solo prezioso spazio all’interno della memoria interna. Per questo motivo, una delle prime cose da fare quando si acquista un nuovo PC è liberare la memoria andando a disinstallare i programmi inutili presenti.