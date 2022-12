5 film da vedere a Natale su Prime Video

Forse il titolo originale più natalizio del 2022 su Prime Video è LOL Xmas Special: Chi ride è fuori, lo speciale di Natale del comedy show uscito il 19 dicembre. Non mancano però i nuovi film: Improvvisamente Natale, family comedy con Diego Abatantuono; Your Christmas Or Mine? con Asa Butterfield, già protagonista di Sex Education; Something From Tiffany, commedia romantica ricca di colpi di scena; e 10 giorni con Babbo Natale, con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini e Diego Abatantuono.

Chi ha voglia di un grande classico natalizio, invece, può cercare su Prime Video uno di questi cinque titoli iconici.

Mamma, ho perso l’aereo

Kevin McCallister viene dimenticato a casa mentre la sua famiglia parte per Natale e si trova a dover difendere le mura domestiche da due ladri pasticcioni. È la trama di Mamma, ho perso l’aereo, un grande classico natalizio uscito nel 1991 che il pubblico non si è ancora stancato su guardare. Su Prime Video c’è anche il sequel, del 1992, intitolato Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York. In questo secondo capitolo Kevin rimane da solo a New York, ma in città si trovano anche i ladri Harry e Marv.

Bianco Natale

Uscito nel 1954, i protagonisti di questa commedia romantica sono Bing Crosby e Danny Kaye nei panni di una coppia di amici determinata a sfondare nello show business. Insieme a due sorelle cantanti, decidono di andare in Vermont per Natale.

Mariah Carey’s All I Want for Christmas is You

Su Prime Video si trova anche questo film del 2017, che dura un’ora e mezza. La piccola Mariah (interpretata da Breanna Yde) vede un cucciolo di nome Principessa in un negozio di animali e chiede di averlo come regalo per Natale. Prima che il suo desiderio possa diventare realtà, però, dovrà dimostrare di essere in grado di badare al cane incorreggibile e dispettoso di suo zio Jack.

Che fine ha fatto Santa Clause

Il protagonista (Tim Allen) di questo piacevole film del 2002, sempre disponibile su Prime Video, ha felicemente vestito i panni di Babbo Natale per diversi anni, ma questa volta c’è un problema: se non si sposa per la Vigilia di Natale, perderà il posto!

Nightmare Before Christmas

Tra i titoli imperdibili a Natale c’è anche questo iconico film animato musicale del 1993, diretto da Henry Selick: adatta ai bambini, la storia è apprezzabilissima anche per un pubblico adulto. Il protagonista è Jack Skeletron, il Re delle Zucche della Città di Halloween, che trascorre le sue giornate in compagnia degli esseri che popolano la notte. Tra gli interpreti ci sono Danny Elfman, Chris Saradon e Catherine O’Hara.

