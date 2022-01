5 film da vedere all'Epifania

L’Epifania tutte le feste porta via, recita il proverbio. Vale la pena, allora, trascorrere l’ultimo giorno di vacanza godendosi la visione di un bel film. Sulle principali piattaforme di streaming c’è l’imbarazzo della scelta: oltre a numerosi titoli usciti negli ultimi anni, non mancano interessanti novità.

Proprio il 6 gennaio entra a far parte del catalogo Netflix il film El Paramo – Terrore invisibile, horror spagnolo ambientato nel XIX secolo che ha per protagonista una famiglia tormentata da un’entità che si nutre di terrore. Su Prime Video da una settimana sono invece disponibili numerosi titoli che è sempre un piacere riguardare, tra cui Arancia meccanica, Blade Runner, Eyes Wide Shut, Limitless e V For Vendetta. Chi è ancora in vena di atmosfere festose può recuperare su Apple Tv+ lo speciale Snoopy presenta: Anno nuovo vita nuova, Lucy. Per i più piccoli c’è anche Ron, un amico fuori programma, film d’animazione su Disney+ che racconta l’amicizia tra un bambino e un robot difettoso. Ecco qualche altra idea per scegliere il film migliore da guardare all’Epifania.

Times Is Up

Il film, diretto da Elisa Amoruso, è uscito il 3 gennaio su Amazon Prime Video. La trama racconta di Vivien (Bella Thorne), studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana, e Roy (Benjamin Mascolo), ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino. Nonostante le diversità, le vite dei due finiscono per intrecciarsi in modi inaspettati.

Encanto

Su Disney+, per la gioia di grandi e piccoli, è disponibile il 60esimo classico Disney, dal titolo Encanto, diretto da Byron Howard e Jared Bush, con la co-regia di Charise Castro Smith.

La trama è incentrata sui Madrigal, che vivono in Colombia. Tutti i membri della famiglia sono dotati di poteri straordinari, tranne Mirabel. Sarà lei però, quando la sua casa e i suoi familiari saranno in pericolo, l’unica a poterli salvare.

Lo Hobbit

È in arrivo a settembre 2022 la nuova serie tv ambientata nell’universo narrativo de Il Signore degli Anelli. Nell’attesa, perché non ripassare l’intera storia? Su Prime Video da pochi giorni è disponibile la trilogia de Lo Hobbit (Un viaggio inaspettato, La battaglia delle cinque armate, La desolazione di Smaug).

I tre film, basati sull’omonimo romanzo di J.R.R. Tolkien, sono diretti da Peter Jackson e sono usciti al cinema tra il 2012 e il 2014.

4 Metà

È disponibile dal 5 gennaio su Netflix il film 4 Metà, una commedia romantica della durata di un’ora e mezza che esplora il concetto delle anime gemelle attraverso le storie parallele di quattro single.

Nel cast ci sono Giuseppe Maggio, Matilde Gioli, Matteo Martari e Ilenia Pastorelli.

Il canto del cigno – Swan Song

Da dicembre 2021 su Apple TV+ c’è il film Il canto del cigno (Swan Song). Il protagonista è Mahershala Ali, malato terminale che deve scegliere se clonarsi o morire, lasciando così la moglie incinta. Tra gli interpreti dell’emozionante pellicola ci sono Naomi Harris e Glenn Close.