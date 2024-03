I migliori film con Emma Stone in streaming

Fonte foto: Netflix

Nel film Povere creature! l’attrice statunitense Emma Stone (il cui vero nome è Emily) ha prestato il volto all’irresistibile protagonista Bella Baxter, ricevendo per questa interpretazione il plauso del pubblico e della critica. Nel 2024 ha infatti già vinto due Golden Globe, un Critics Choice Award e un Premio BAFTA come migliore attrice, inoltre ha ottenuto due candidature agli Oscar, la cui cerimonia di premiazione si terrà l’11 marzo. Prima di Povere creature!, però, Emma Stone ha recitato in vari altri film notevoli. Ecco i migliori da cercare in streaming.

Easy Girl

Uscito nel 2010 e disponibile su Prime Video, il film Easy Girl è una commedia e ha per protagonista Olive, un’adolescente che racconta una piccola bugia sulla propria vita sessuale. Quando il pettegolezzo le sfugge di mano e si diffonde tra gli studenti, la ragazza diventa improvvisamente popolare. Emma Stone interpreta Olive, ruolo per cui ha ricevuto una candidatura al Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale.

Crazy, stupid, love

È una commedia anche Crazy, Stupid, Love, film uscito nel 2011 e disponibile su Netflix e NOW. Emma Stone, per la prima volta sul set con Ryan Gosling, veste i panni di Hannah, l’interesse amoroso del co-protagonista Jacob. Jacob ha la fama di seduttore infallibile e nel film stringe amicizia con Cal, un uomo in piena crisi coniugale in cerca di consigli per ridefinire la sua immagine e migliorare i suoi rapporti con le donne. Quando si innamora di Hannah, però, Jacob rimette in discussione le sue abitudini.. Gli intrecci imprevedibili tra i vari personaggi che popolano la trama sono una delle ragioni che rendono questo film una visione leggera e divertente.

Magic in the Moonlight

Su NOW c’è anche Magic in the Moonlight, film del 2014 scritto e diretto da Woody Allen. Il protagonista della storia è Stanley Crawford (Colin Firth), illusionista di fama internazionale che viene ingaggiato da un collega per smascherare la giovane sensitiva statunitense Sophie Baker (Emma Stone), i cui poteri si sospetta non sia altro che una finzione.

Birdman

Nel 2014 esce il film Birdman, visibile su RakutenTv, Prime Video e Disney+. Michael Keaton veste qui i panni di Riggan Thomson, una ex stella del cinema impegnata nell’allestimento di un ambizioso spettacolo teatrale con il quale vuole sia ravvivare la sua carriera sia dimostrare di essere un vero artista. Emma Stone interpreta il ruolo di Sam, figlia del protagonista ed ex tossicodipendente che rivolge al padre una serie di recriminazioni. Per la sua interpretazione è stata candidata all’Oscar alla miglior attrice non protagonista.

La favorita

Una candidatura all’Oscar come migliore attrice non protagonista è arrivata anche per il film La Favorita (nella foto), visibile su Disney+ e Netflix. Diretto da Yorgos Lanthimos e uscito nel 2019, il film è ambientato a corte, nell’Inghilterra del XVIII secolo, e racconta la competizione tra due donne (una delle quali è la serva Abigail, interpretata da Emma Stone) per entrare nelle grazie della volubile e fragile regina Anna.

La La Land

Su RaiPlay, Prime Video e Netflix c’è invece il film musicale La La Land, in cui la coppia Emma Stone e Ryan Gosling si riunisce sul set per interpretare un’aspirante attrice e un musicista jazz che si innamorano mentre sono intenti a inseguire i propri sogni di successo nel mondo dello spettacolo. Per la sua interpretazione Stone ha vinto l’Oscar alla miglior attrice.

Crudelia (Cruella)

Nel 2021 è uscito Crudelia (Cruella è il titolo originale), ovvero il prequel live action del film d’animazione del 1961 La carica dei cento e uno. Il film è basato sul libro La carica dei 101, scritto da Dodie Smith e pubblicato nel 1956. Emma Stone veste i panni della protagonista, ovvero l’iconica Cruella (o, per il pubblico italiano, Crudelia De Mon). Si può vedere su Disney+.