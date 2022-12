5 film iconici in cui si festeggia l'anno nuovo

Chi vuole aspettare la mezzanotte del 31 dicembre guardando un film, potrebbe scegliere una storia a tema: ovvero, una in cui anche i personaggi della pellicola si trovano a festeggiare il Capodanno. I film di questo genere non mancano, ovviamente, e sanno dare una sfumatura sempre diversa a questa festa: a volte l’ultimo giorno dell’anno è teatro di un’avventura mozzafiato, altre volte di un amore romantico, altre ancora di rancori e litigi.

Ecco qualche titolo di film sul Capodanno da vedere in streaming.

Capodanno a New York

L’ambientazione è chiara già dal titolo. Capodanno a New York, film del 2011 con Robert De Niro, Katherine Heigl e Ashton Kutcher, racconta le storie di alcuni sconosciuti che si intrecciano nell’ultima notte di festa dell’anno nella Grande Mela. Si parla di amore, speranza, perdono e seconde possibilità: perfetto per chi vuole salutare il 2022 con il sorriso sulle labbra. Il film è disponibile su Apple TV+.

Parenti serpenti

Su DailyMotion c’è Parenti serpenti, diretto da Mario Monicelli e uscito nel 1992. In questa commedia nera durante il veglione di Capodanno è l’apice del cinismo e del divertimento: la visione è consigliata soprattutto a chi è allergico alle feste e alle riunioni forzate con i parenti.

Harry ti presento Sally

La serata di Capodanno può essere un buon momento per rivedere ancora una volta questo grande classico, uscito nel 1989 e che è attualmente disponibile in streaming su TIM Vision, Apple TV+ e Prime Video. L’ultima serata dell’anno, infatti, anche se non è propriamente nell’ambientazione della trama, gioca un ruolo speciale nella storia, come ben sanno gli spettatori appassionati di questo film.

Non buttiamoci giù

Disponibile su Chili e Apple Tv+, questa commedia romantica è tratta dal libro di Nick Hornby e parla di quattro sconosciuti che, durante la notte di Capodanno, si incontrano in cima al grattacielo più alto di Londra con l’idea di buttarsi giù. Dato questo particolare e assurdo incontro, i quattro decidono di desistere momentaneamente dall’intento e di stringere un patto: nessuno di loro si suiciderà per sei settimane. L’appuntamento è quindi per la notte di San Valentino sullo stesso grattacielo.

L’ultimo Capodanno

Diretto da Marco Risi e tratto da un racconto di Niccolò Ammaniti, questo film del 1998 si può vedere al momento su Youtube e Chili. Nel cast ci sono anche Monica Bellucci, Claudio Santamaria, Ricky Memphis e Beppe Fiorello. La commedia drammatica, che il regista decise di ritirare solo tre giorni dopo l’uscita nei cinema perché a suo dire non era stata promossa nel modo giusto, è composta da una serie di grotteschi episodi tutti ambientati durante Capodanno.