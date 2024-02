5 novità di febbraio 2024 su Apple Tv+

Fonte foto: Apple TV+

Ci sono diverse novità interessanti quest’anno in streaming su Apple Tv+. A parte Napoleon e Killers of the Flower Moon, di cui si parla in queste settimane anche per le candidature agli Oscar che hanno ricevuto, nel 2024 la piattaforma di streaming ospiterà anche il film d’azione Argylle, che è appena uscito al cinema. Ma senza spingersi per ora troppo in là nel tempo, che cosa c’è di nuovo su Apple Tv+ a febbraio 2024? Ecco cinque titoli da non perdere.

Constellation

Il 21 febbraio esce il film Constellation (nella foto), la cui protagonista Jo, interpretata da Noomi Rapace, è un’astronauta che torna sulla Terra dopo un disastroso incidente in orbita e scopre che alcune parti della sua vita sono scomparse. Un po’ film d’azione e un po’ thriller psicologico, Constellation promette una storia affascinante che riguarda anche i viaggi nello spazio e i lati più bui della psiche umana.

The New Look

In che modo icone della moda come Christian Dior, Coco Chanel, Pierre Balmain e Cristóbal Balenciaga hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato i propri marchi? Lo racconta questa nuova serie, un dramma storico in uscita il 14 febbraio. Creata, scritta e diretta da Todd A. Kessler, The New Look include nel cast Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich e Maisie Williams.

Messi’s World Cup: The Rise of a Legend

Per gli appassionati di calcio l’appuntamento da non perdere è il 21 febbraio: è questa la data di uscita di Messi’s World Cup: The Rise of a Legend, docuserie in quattro parti tutta dedicata al calciatore Lionel Messi e in particolare alle sue partecipazioni a cinque World Cups, culminate con il trionfo del 2022.

The Dynasty: New England Patriots

Cambiamo sport, ma restiamo nell’ambito delle storie sportive di successo. The Dynasty: New England Patriots esce il 16 febbraio ed è un documentario tutto dedicato alla squadra di football americano che per vent’anni ha dominato la NFL. Sullo schermo ci sono Tom Brady, Bill Belichick, Robert Kraft e altri giocatori iconici: sono loro a raccontare i sacrifici e le difficoltà che hanno lastricato la strada verso il successo.

Snoopy presenta: Welcome Home, Franklin

Franklin è uno dei personaggi più amati dei Peanuts, ma qual è la sua storia? La racconta Snoopy presenta: Welcome Home, Franklin, in uscita il 16 febbraio. In questa storia animata per grandi e piccoli Franklin ha un notebook pieno di consigli per fare nuove amicizie: sono tutti suggerimenti di suo nonno e il bambino ne ha davvero bisogno dal momento che, a causa del lavoro del padre, cambia spesso casa e città.

Quando però Franklin mette in atto le sue solite strategie con la gang dei Peanuts, niente sembra funzionare. Che la soluzione per farsi nuovi amici questa volta sia vincere il Soap Box Derby organizzato nel quartiere? Franklin scegliere Charlie Brown come compagno per la gara e i due, mentre costruiscono la loro auto, diventano in effetti ottimi amici. Ma cosa succederà sulla linea di partenza?