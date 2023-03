7 curiosità sulla serie Mare Fuori

Ambientata in un carcere minorile di Napoli, la serie Mare Fuori è una delle più seguite e amate del momento ed è già stata proposta anche al pubblico internazionale. La serie ha debuttato su Rai 2 nel 2020 ed è poi stata distribuita da Netflix, che ha così contribuito a farla conoscere a milioni di spettatori. La terza stagione è stata rilasciata in anteprima su Rai Play. Ecco alcune curiosità sul cast e sulla storia di questa serie così amata, che è già stata rinnovata per la quarta, la quinta e la sesta stagione.

La sigla è cantata da uno degli attori

L’iconica sigla di Mare Fuori è cantata da Matteo Paolillo, uno degli attori protagonisti che interpreta il ruolo di Edoardo Conte. Il brano è stato anche cantato sul palco del Festival di Sanremo 2023. Paolillo, oltre che attore, è infatti anche un cantante (il nome d’arte è Icaro) e ha già pubblicato un album e diversi singoli

Nel cast c’è un altro cantante

Nel cast di Mare Fuori c’è un altro cantante, oltre al già citato Paolillo: si tratta di Gennaro Della Volpe, alias Raiz. L’attore interpreta il ruolo di Don Salvatore Ricci e fuori dal set è la voce della band napoletana Almamegretta. In passato il cantante ha collaborato con Pino Daniele, Nino D’Angelo, Daniele Silvestri ed Enzo Avitabile.

Il carcere della serie si ispira al Nisida

La serie è ambientata in un carcere minorile fittizio che si ispira al Nisida, il vero carcere minorile di Napoli. Le riprese si sono però svolte su una base navale della Marina Militare di Napoli e in studio.

Chiara Iezzi recita nella serie

Nel cast della terza stagione di Mare Fuori c’è anche Chiara Iezzi, che con la sorella forma il duo Paola&Chiara. Nella serie Iezzi recita la parte della mamma di Giulia Crazy J.

Le vere coppie fuori dal set

Maria Esposito e Antonio Orefice, che in Mare Fuori interpretano Rosa Ricci e Totò, sono una coppia anche fuori dal set. Anche Valentina Romani e Nicolas Maupas a quanto pare stanno insieme. Nicolas in passato è stato fidanzato anche con un’altra ragazza del cast, Ludovica Coscione, che nella serie interpreta Teresa.

Due attori sono padre e figlio

Nicolò Galasso e Domenico Galasso non sono padre e figlio soltanto nella serie tv, ma anche nella vita vera. Nicolò interpreta la parte di Gaetano Sannino, detto ‘o Pirucchio: nella prima stagione è il braccio destro di Ciro Ricci. Domenico Galasso, che ha una lunga esperienza come attore, interpreta appunto il padre di Pirucchio, anche se si tratta di un ruolo abbastanza marginale.

Un’attrice ha dovuto studiare il napoletano

Naditza è interpretata dall’attrice Valentina Romani, romana. Per recitare nella serie la ragazza ha dunque dovuto e studiare l’accento napoletano. Con ottimi risultati! Filippo, invece, è milanese sia nella realtà sia nella serie.