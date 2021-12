A casa tutti bene 2: ci sarà una seconda stagione?

A casa tutti bene, la serie tv di Gabriele Muccino, debutta oggi su Sky Serie e in streaming su NOW. E non c’è mistero sul suo futuro: è già stato annunciato che la seconda stagione ci sarà ed è in lavorazione. La serie è un rifacimento dell’omonimo film del 2018, che riscosse un grande successo nelle sale cinematografiche.

La prima stagione di A casa tutti bene, prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, società di Leone Film Group, porta nuovamente sul piccolo schermo le vicende familiari, spesso difficili e complesse, della famiglia Ristuccia, che da decenni gestisce un ristorante a Roma. Si tratta della prima esperienza di Gabriele Muccino alla regia di una serie tv. Non è nuova, invece, la collaborazione tra il regista e il cantante Jovanotti, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, che ha messo la firma sulla sigla che introdurrà ciascun episodio. Era già accaduto in passato con i grandi successi Baciami ancora e L’estate addosso.

Di cosa parla A casa tutti bene: la trama

Protagonisti della storia sono Carlo Ristuccia (interpretato da Francesco Scianna), la sua nuova compagna Ginevra, che non è mai stata accettata dalla famiglia (Laura Adriani) e Sara Ristuccia, sorella di Carlo (Silvia D’Amico). Il terzo fratello Ristuccia è Paolo (Simone Liberati), che torna in Italia con il figlio di 11 anni dopo un’esperienza in Francia e un divorzio.

Le vicende di questi protagonisti si intrecciano con quelle della ex moglie di Carlo, Elettra (Euridice Axen), dalla quale ha avuto una figlia, e soprattutto con quelle della famiglia Mariani (Paola Sotgiu, Valerio Aprea e Alessio Moneta), che a un certo punto reclama un posto all’interno dell’attività di ristorazione, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato.

Nel cast figurano, tra gli altri, anche Laura Morante e Francesco Acquaroli, che vestono i panni di Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante San Pietro, ed Emma Marrone, che interpreta Luana.

A casa tutti bene 2: dove e quando uscirà il seguito

Pochi giorni prima del debutto tv di A casa tutti bene, è stato annunciato che il seguito si farà. Lo ha detto in occasione della conferenza stampa di presentazione della serie Antonella D’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia, che ha inoltre aggiunto che il lavoro di scrittura dei nuovi episodi è già iniziato.

È ancora presto per sapere quando uscirà A casa tutti bene 2, ovviamente, ma sicuramente anche il seguito sarà visibile su Sky e molto probabilmente a occuparsi della regia sarà ancora una volta Gabriele Muccino. Lo ha lasciato intendere egli stesso, dicendo di avere iniziato a pensare a un possibile regista che potesse sostituirlo, ma di avere poi cambiato idea.

Nell’attesa, la prima stagione della serie tv è visibile dal 20 dicembre su Sky Serie, in streaming su NOW e on demand su Sky.