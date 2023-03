A casa tutti bene 2: cosa sappiamo

Dopo essere stata acclamata dal pubblico e aver vinto il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno, A casa tutti bene – La serie sta per tornare con la seconda stagione. Prodotta da Sky Studios e Lotus Production, società di Leone Film Group, il family drama Sky Original è il reboot dell’omonimo film di Gabriele Muccino, che ha diretto sia la pellicola sia la serie (che è stato il suo primo progetto per la tv). A casa tutti bene 2 sarà composta da otto episodi. Ecco cosa sappiamo su cast, trama e data di uscita.

Il cast di A casa tutti bene 2

La seconda stagione di A casa tutti bene è scritta da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Camilla Buizza, Gabriele Galli e Andrea Nobile. Nel cast della serie tornano Laura Morante (nel ruolo di Alba Ristuccia), Francesco Scianna (Carlo), Silvia D’Amico (Sara) e Simone Liberati (Paolo).

Euridice Axen è Elettra, ex moglie di Carlo; Sveva Mariani è Luna, figlia della coppia; Laura Adriani è Ginevra, attuale compagna di Carlo; mentre Antonio Folletto è il compagno di Sara, Diego.

Nel cast ci sono inoltre i già noti Paola Sotgiu, Valerio Aprea, Alessio Moneta, Emma Marrone e Milena Mancini. Tornano anche Maria Chiara Centorami, Mariana Falace, Eugenia Costantini, Federico Ielapi e Marco Rossetti.

Le new entry del cast

Nel cast della seconda stagione ci sono anche alcune new entry. Il cantautore e attore francese Tom Leeb, ad esempio, interpreta uno chef di successo con un ambizioso progetto per il San Pietro. Camilla Semino Favro è Rebecca Baldini, avvocata e vecchia amica di Sara; mentre Yan Tual interpreta il nuovo compagno di Olivia, Pierrick. Sarà un volto nuovo per il pubblico anche quello di Filippo Valle (già visto in Elisa di Rivombrosa, Don Matteo 7 e Donna detective). Valle vestirà i panni di Giuseppe, un nuovo personaggio legato a Beatrice.

A casa tutti bene 2: la trama

In A casa tutti bene 2 i membri della famiglia allargata che gli spettatori hanno conosciuto nella prima stagione avranno ancora a che fare a vario titolo con tensioni familiari, nuovi amori, tormenti e disillusioni. Carlo cerca di conciliare la vita familiare con i progetti imprenditoriali, mentre Paolo continua la battaglia legale contro Olivia. Intanto, Sara riscopre l’amore e Alba, che ormai non ha più segreti da nascondere, si ricostruisce una vita. Il passato, però, arriverà ancora una volta a scompigliare le carte. Perché, per quanto possa sembrare ingiusto, pare proprio che le colpe dei genitori ricadano inevitabilmente sui figli.

A casa tutti bene 2 in streaming

La seconda stagione di A casa tutti bene sarà disponibile da maggio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.