Adesso Netflix sceglie per te quali film e serie scaricare

Netflix può scegliere quali film e serie scaricare, in totale autonomia ma in base alle preferenze mostrate dagli utenti nel tempo. La nuova feature, introdotta proprio nelle ultime ore, offre in questo modo la possibilità di scoprire nuovi titoli tra i tantissimi messi a disposizione dalla piattaforma e trovarli già scaricati sul proprio dispositivo, risparmiando tempo da dedicare alla visione.

Questa particolare funzionalità, denominata “Download per te" va ad aggiungersi alle altre caratteristiche introdotte da Netflix per agevolare la visione di nuovi contenuti da parte dei suoi iscritti. Infatti, la possibilità di procedere con download automatici da parte dell’app ricalca – sotto questo punto di vista – l’azione di Smart Downloads, ovvero lo scaricamento automatico intelligente di un episodio di una serie tv una volta completata la visione di quello precedente che, altrettanto in maniera autonoma, viene rimosso dal dispositivo. Utile soprattutto a chi spesso si trova in situazioni di connessione instabile o assente, Download per te consente di non rimanere mai a secco di alternative da guardare, anche nei ritagli di tempo lontani da casa.

Download per te di Netflix, come funziona

Per attivare la funzionalità Download per te è necessario accedere all’applicazione di Netflix installata sul proprio dispositivo. All’interno, è possibile selezionare la quantità di dati che la piattaforma potrà scaricare (1GB, 3GB o 5GB); in base alla scelta, sarà possibile avere a disposizione offline più o meno contenuti suggeriti. Lo spazio occupato dai download manuali non concorre al raggiungimento della soglia.

Effettuata la selezione e salvata l’impostazione, l’app provvederà a scaricare da sola film e serie tv coerenti con i gusti del proprietario del profilo, non prima però di aver rilevato una connessione a una rete wi-fi. Infatti, l’impostazione di Netflix non prevede il download automatico sotto copertura mobile.

Interessante è la possibilità di assegnare a ognuno dei profili presenti nel singolo account la quantità di spazio da dedicare ai download. Di conseguenza, ognuno degli utilizzatori per i quali è stato realizzato un profilo personale avrà a disposizione i propri titoli, in linea con le proprie preferenze di visione e nella quantità impostata dal proprietario dell’account.

Download per te di Netflix, per chi è disponibile

La nuova funzionalità è attualmente disponibile esclusivamente per device con sistema operativo Android. In ogni caso, ci sono buone notizie in arrivo per i possessori di dispositivi Apple: Patrick Flemming, Director, Product Innovation, ha confermato tramite il sito ufficiale che Netflix è già al lavoro sulla versione dedicata a iOS e che a breve verranno effettuati i test necessari per introdurre la feature anche sui dispositivi mobili della mela morsicata.