After 4: quando esce e di cosa parla

È il momento di emozionarsi, piangere e innamorarsi ancora una volta seguendo le intricate vicende sentimentali di Tessa e Hardin, protagonisti di After. Il quarto film della serie, After 4, sbarcherà infatti su Prime Video a settembre 2022, dopo After 3 (uscito nel 2021), After 2 (2020) e After (2019).

La storia è stata ideata dalla scrittrice statunitense Anna Todd ed è nata in origine come una fanfiction online sulla piattaforma Wattpad. Solo in seguito è stata pubblicata in formato cartaceo diventando una serie di romanzi: si tratta in tutto di cinque volumi e di un prequel che hanno venduto complessivamente oltre 12 milioni di copie. I libri, nei cui titoli ricorre sempre "After", sono stati tradotti anche in Italia e in un’altra trentina di Paesi. Dai testi sono anche stati ricavati i film, per ora quattro: stando ad alcune dichiarazioni di Todd, non è escluso che la storia possa continuare.

Di cosa parla After 4

La saga di After ha per protagonista Tessa, una ragazza modello e diligente che inizia una turbolenta storia d’amore con Hardin, un ragazzo tormentato e misterioso. Prime Video non ha ancora rilasciato una sinossi ufficiale del nuovo film, ma probabilmente seguirà lo svolgimento del romanzo da cui è tratto, ovvero (nella traduzione italiana) After 5 – Amore Infinito.

Nel film After 4 (che si intitola ufficialmente After Ever Happy ed è stato girato in contemporanea ad After 3) la relazione tra i due protagonisti è cresciuta ed è diventata, in qualche modo, più adulta e serena. Nonostante questo, però, nuovi ostacoli mettono alla prova il loro rapporto: un inaspettato segreto emerge dal passato di Hardin, travolgendo la coppia.

Il ragazzo reagisce a questa rivelazione chiudendosi a riccio e allontanando tutti coloro che cercano di aiutarlo o anche semplicemente di stargli vicino. Tessa da parte sua, di fronte a questa chiusura impenetrabile che nemmeno lei riesce a scalfire, inizia a domandarsi se riuscirà davvero a salvare il ragazzo che ama senza per questo sacrificare sé stessa.

Qual è la cosa giusta da fare, quindi? Arrendersi e prendere strade diverse o continuare a tentare l’impossibile per stare vicino alla persona che si ama?

Il cast: chi recita in After 4

Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford tornano nei ruoli dei protagonisti. Oltre a loro, il cast di After 4 include molti altri nomi noti: Louise Lombard è Trish Daniels, Rob Estes è Ken Scott, Carter Jenkins è Robert, Kiana Madeira è Nora, Chance Perdomo è Landon e Anton Kottas è Smith.

Ci sono poi Ryan Ol, Tosin Thompson, Stephen Moyer, Mira Sovino, Arielle Kebbel e Carter Jenkins.

Quando esce After 4

Per il momento si sa solo che After 4 uscirà su Prime Video a settembre 2022, ma non è ancora stata annunciata una data precisa.

