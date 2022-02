AirPods Max: da Gucci una custodia che costa più delle cuffie

Non più solo custodia di ricarica in plastica, ma vera e propria mini bag di lusso: la borsetta “Ophidia" di Gucci per le cuffie Apple AirPods Max non si sottrae alla sfida, abbandona il design di semplice scatolina per evolvere in mini borsetta glamour da abbinare agli outfit preferiti. Di chi può permettersela, ovviamente.

Perché sebbene sia riconosciuto che le AirPods Max siano ricche di pregi tecnici e sempre molto apprezzate dagli audiofili (anche non strettamente “Apple Fan“) sin dal loro lancio sul mercato nel 2020, sono comunque ospitate in una SmartCase, una scatolina che le contiene troppo basic per rispondere alla necessità di essere abbinata a un abbigliamento più ricercato. Certo, è solida e di design, ma per le richieste dei clienti più esigenti la custodia standard delle AirPods Max risulta essere poco attrattiva. E poi, diciamolo, è quella standard e, di conseguenza, non può essere esclusiva. Vuoi mettere una custodia di Gucci per le AirPods Max? Tutta un’altra storia…

Le mini bag Gucci per le AirPods Max

Ecco allora che le case di moda hanno iniziato a produrre piccoli contenitori dalle linee glamour e di design, da abbinare agli outfit casual o più chic, ossia scatoline porta AirPods.

Tra le tante proposte emerge Gucci, la casa di moda fiorentina (oggi nella costellazione Kering S.A. un gruppo globale del lusso), nata con la passione per il cuoio e i cavalli, che ha progettato una linea di SmartCase contraddistinte dalle iconiche G a specchio e che richiamano le borse di design della maison.

Si va dalla custodia con tracolla Marmont per le AirPods Pro, a quella da agganciare alla cintura, passando per la Horsebit 1955 per AirPods standard e si arriva alla Ophidia per AirPods Max.

Modelli e dimensioni diverse, in base alle cuffie che devono contenere, ma sempre prodotti di lusso, con linee vintage ma anche contemporanee.

Custodie Gucci per AirPods: quanto costano

I prezzi delle custodie di lusso Gucci compatibili con le AirPods di Apple variano molto, in base alle forme, dimensioni e ai materiali. Si parte dai 220 euro della piccola Ophidia per le AirPods standard (che costano 199 euro), e si arriva alla custodia-cofanetto da 950 euro per le AirPods Pro (che costano 279 euro). La custodia Ophidia per le AirPods Max (che costano 629 euro) è una esclusiva online e costa 750 euro. In ogni caso, quindi, la custodia costa più del prodotto da custodire ma questo, nel mondo del lusso, non è affatto uno scandalo.