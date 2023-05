AirTag scontati: con questa offerta facciamo scorta

Con la tecnologia è possibile risolvere molti problemi quotidiani fastidiosi, come ritrovare il mazzo di chiavi perso o recuperare lo smartphone dimenticato da qualche parte. Per farlo basta un tracker Bluetooth, come l’Apple AirTag: il più conosciuto dei tracker è un piccolo dispositivo a batteria da applicare a qualsiasi oggetto, per localizzarlo in qualsiasi momento attraverso l’iPhone.

Gli AirTag di Apple sono dispositivi affidabili che funzionano esattamente per gli scopi per cui sono stati progettati. Un segnale sonoro, infatti, avvisa qualora ci si trovi in prossimità di uno di questi dispositivi che non abbiamo scelto di associare al nostro iPhone. Chi invece li vuole usare perché li ritiene utili, può approfittare dell’offerta in corso su Amazon: quattro Apple AirTag ad un prezzo davvero conveniente.

Apple AirTag – Confezione da 4

Apple AirTag: caratteristiche tecniche

La configurazione dell’AirTag, è semplice e l’associazione con un iPhone è praticamente immediata. Da questo momento in poi, grazie alla tecnologia Ultra Wide Band (UWB), sarà possibile sempre seguire in maniera estremamente precisa la posizione dell’oggetto a cui abbiamo associato l’AirTag.

Anche i telefoni senza UWB, però, possono tracciare la posizione dell’AirTag anche se con precisione minore: dall’App "Dov’è" di Apple o accedendo ad iCloud, è possibile individuare un AirTag con facilità e in pochi secondi viene mostrata la sua posizione esatta sulla mappa.

AirTag funziona tramite Bluetooth e non GPS, ma sfrutta la rete di tutti gli iPhone sparsi nel mondo per la localizzazione. Ogni iPhone, infatti, può localizzare in forma anonima un AirTag comunicando poi la sua posizione alla rete. In questo modo, anche se il tracker è fuori dalla portata del Bluetooth, è comunque possibile conoscere almeno la sua posizione approssimativa.

Se la posizione è estremamente vicina, e il telefono è dotato di UWB, si può utilizzare la funzione "Posizione Precisa": grazie all’ARKit di Apple per la realtà aumentata, si inquadra la stanza in cui ci troviamo e seguendo le indicazioni a schermo possiamo individuare l’AirTag, e quindi l’oggetto associato.

Ogni AirTag, inoltre, ha una sirena integrata che possiamo far suonare per individuarlo se è finito in punti nascosti, come nelle intercapedini di un divano o in un cassetto.

Apple AirTag: l’offerta Amazon

Il pacchetto di quattro Apple AirTag ha un costo di listino 129 euro e già molto conveniente rispetto all’acquisto di un AirTag singolo, che costa 39 euro. In più, con l’offerta Amazon in corso è possibile acquistare i 4 Apple AirTag scontati a 99,90 euro (-23%, -29,10 euro) e dunque fare scorta di questo dispositivo molto utile, da condividere con familiari e amici.

