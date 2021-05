Alessandro Cattelan arriva su Netflix con Una Semplice Domanda

Alessandro Cattelan è lo storico presentatore di X-Factor, a cui ha detto addio nell’ultima edizione per dedicarsi a nuove avventure. Dopo l’abbandono, non sono mancate le ipotesi sul suo futuro: andrà in Rai? Si trasferirà negli Stati Uniti per condurre un nuovo format? Diventerà così l’erede definitivo di Jimmy Fallon?

Ebbene, nelle ultime ore il mistero è stato svelato: dovrebbe condurre il programma Da Grande su Raiuno e, allo stesso tempo, sbarcare su Netflix con uno show totalmente innovativo intitolato Alessandro Cattelan: Una semplice domanda prodotto da Fremantle, la stessa casa produttrice di X-Factor. Sarà un docu-show composto da 8 episodi, scritto e condotto dallo stesso Cattelan. Il tema sarà la ricerca e la scoperta della felicità, un sentimento che può scaturire attraverso riflessioni, visioni, interviste e immagini. Insomma, il presentatore dopo anni trascorsi sul piccolo schermo, si prepara ufficialmente a entrare nel mondo dello streaming e il pubblico non vede l’ora di scoprire questa nuova veste.

Alessandro Cattelan: una semplice domanda, di cosa parla

Il nuovo show di Alessandro Cattelan sarà incentrato su una semplice domanda, che riguarderà la felicità. Come anticipato da Netflix, il format nasce durante una serata di riflessioni in casa Cattelan e in particolare da una domanda posta al conduttore da sua figlia Nina:

– Papà, come si fa ad essere felici?

– Sai, essere felici…ero convinto di sapere qualcosa sulla felicità. Ho una bella famiglia, sono in salute, ho un bel lavoro, dovrei sapere cosa sia la felicità. E allora perché mi ha messo in crisi quella che in fin dei conti è solo Una Semplice Domanda?

Da qui nasce uno show innovativo, dove Cattelan viaggerà in Italia e all’estero per trovare la ricetta perfetta della felicità, sempre che questa esista e sia uguale per tutti (il pubblico lo scoprirà solo guardando lo show).

Ad aiutarlo in questa missione ci saranno tanti ospiti nazionali e internazionali. Ogni puntata avrà un tema diverso: dalla morte alla sessualità. Interviste, riflessioni, visioni saranno mixate in uno show diverso, si passerà dal documentario al cinema, al real. Sarà un turbinio di riflessioni ed emozioni pensato appositamente per il pubblico di Netflix.

Cattelan è uno dei conduttori più famosi del piccolo schermo, ma conduce anche un seguitissimo programma su Radio Deejay. Con la sua trasmissione su Sky, EPCC ha intervistato star di tutto il mondo, ha costruito sketch divertenti, ironici, riflessivi. Insomma, negli anni ha dimostrato di poter spaziare attraverso diversi canali, linguaggi e format. Ciò gli permetterà di gestire al meglio il suo nuovo show in streaming.

Alessandro Cattelan: una semplice domanda, uscita

L’annuncio è stato fatto il 10 maggio da Cattelan attraverso il canale Youtube di Netflix. Non si sa ancora esattamente quando sarà la data di uscita: le riprese sono in corso e l’uscita è prevista entro la fine del 2021.