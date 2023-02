Alexa Smart Properties for Hospitality è arrivato in Italia

Alexa Smart Properties for Hospitality arriva in Italia e, adesso, alberghi, resort, B&B e tutte le altre strutture ricettive potranno offrire ai loro ospiti un assistente digitale Alexa, tramite l’installazione di smart display Echo Show all’interno di ogni stanza. Il servizio, già disponibile anche in Francia e nel Regno Unito, permette agli ospiti delle strutture di avere a disposizione l’assistente digitale di Amazon anche mentre sono in viaggio. Si tratta di una versione un bel po’ personalizzata dell’Alexa alla quale siamo abituati a casa, perché alle funzioni già note ne aggiunge altre specifiche per il mondo dell’hotellerie. L’interazione tra utente e assistente, però, è identica e tutto parte dalla solita parola magica: "Alexa".

Alexa diventa un concierge virtuale

Nelle strutture dotate di Alexa Smart Properties for Hospitality l’ospite, una volta entrato in camera, troverà un Amazon Echo Show 5 standard, identico a quello che ha magari già a casa. All’Echo Show potrà chiedere di riprodurre musica, dare informazioni sul meteo, leggere le notizie locali e nazionali e un po’ tutto ciò che normalmente l’utente chiede ad Alexa quando è a casa sua.

In più, potrà chiedere di fare il check-out, di comunicargli la password del WiFi della stanza, gli orari di apertura del ristorante, del bar o della palestra e altre informazioni specifiche sui servizi offerti dalla struttura. In alcuni hotel, poi, ci saranno a disposizione anche funzioni smart per la domotica in camera per l’accensione o lo spegnimento delle luci, la regolazione del termostato, eventualmente anche l’apertura e chiusura delle tapparelle.

Sempre tramite Alexa, poi, si potrà segnalare un eventuale malfunzionamento o ordinare qualcosa alla reception. Chi viaggia per piacere, poi, potrà ottenere da Alexa informazioni sui trasporti e sui luoghi: quali sono le principali attrazioni della città, come raggiungere un punto di interesse come l’aeroporto o la stazione ferroviaria.

Il tutto senza barriere linguistiche. Infatti il servizio Alexa Smart Properties consente di interagire sia in inglese sia in italiano.

Amazon tutela la privacy

Tutto questo, naturalmente, ha grosse implicazioni per la privacy degli ospiti delle strutture dotate di Alexa Smart Properties for Hospitality, che potrebbero registrare dei dati sensibili all’insaputa dei clienti. Per questo Alexa Smart Properties non registra le conversazioni, il servizio si può usare anche senza collegarsi al proprio account Amazon personale e in ogni momento si può disattivare il microfono del dispositivo Echo presente in camera.