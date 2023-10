Alice in Borderland: si farà la stagione 3?

Fonte foto: Haro Aso,Shogakukan / ROBOT

La seconda stagione di Alice in Borderland è uscita su Netflix a dicembre 2022 suscitando pareri discordanti, soprattutto in merito all’episodio finale. In molti, tra l’altro, si sono chiesti se quell’ultima puntata fosse davvero la conclusione della storia oppure no. In effetti, la carta Joker mostrata nell’ultimissima scena pareva lasciare una porta aperta a ipotetici ulteriori sviluppi della trama. Oggi abbiamo una risposta. Netflix negli scorsi giorni ha confermato ufficialmente il rinnovo della serie: «Alice in Borderland torna con una terza stagione!», si legge su X. «La carta Joker preannuncia l’inizio di un nuovo “gioco”».

Alice in Borderland 2: dove eravamo rimasti?

La serie giapponese Alice in Borderland racconta di un gruppo di persone che si ritrova catapultata misteriosamente in una Tokyo deserta e fatiscente in cui è obbligatorio partecipare a vari game (giochi) in cui tipicamente sopravvivono solo pochissimi concorrenti, talvolta uno solo. Ogni game è associato a una carta da gioco e ha caratteristiche e difficoltà differenti in base al seme (cuori, fiori, quadri, picche) e al numero. I game associati alle carte con le figure sono i più difficili.

Alla fine della seconda stagione i protagonisti Arisu e Usagi partecipano al game della Regina di Cuori e vincono. A quel punto i game sono ufficialmente terminati e a tutti i concorrenti rimasti in vita viene data la possibilità di scegliere se rimanere a Borderland o se tornare nel mondo reale. Chi sceglie quest’ultima opzione, come fanno i protagonisti, scoprirà che Tokyo è stata colpita da un meteorite.

Tutti coloro che in seguito a questo evento sono rimasti gravemente feriti si sono “risvegliati” in Borderland, che è dunque una specie di Purgatorio, un mondo tra la vita e la morte. Chi è morto nei game è morto anche nel mondo reale, chi invece è sopravvissuto ha avuto una seconda possibilità riprendendosi dalle ferite e uscendo dal coma. Nel finale di Alice in Borderland 2 i protagonisti che si risvegliano in ospedale non hanno ricordi di quanto è successo nel Borderland (nel mondo reale sono passati solo pochi minuti), ma si riconciliano con i propri cari e, grati di essere ancora vivi, sentono di avere un nuovo scopo nella vita.

A turbare questo lieto fine, come accennato, è la scena di un mazzo di carte che viene fatto volare via dal vento lasciando visibile solo il Joker.

Cos’è la carta Joker in Alice in Borderland?

Alice in Borderland è tratta da un manga il cui finale coincide sostanzialmente con quello della seconda stagione della serie. Per questo motivo molti spettatori hanno pensato che la scena finale della carta Joker fosse una sorta di tributo al manga, in cui Joker è il traghettatore che permette di passare dal mondo reale a Borderland. Come adesso sappiamo ufficialmente, invece, la carta Joker segna l’inizio di un nuovo game.

Alice in Bordeland 3: cosa sappiamo

Quale sarà il nuovo game legato alla carta Joker? Significa che Arisu e gli altri protagonisti sono ancora in bilico tra la vita e la morte? Difficile rispondere adesso. Al momento non ci sono infatti informazioni certe sulla trama della stagione 3, così come non si sa nulla del cast e della data di uscita di Alice in Borderland 3 su Netflix.