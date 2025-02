Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Occhi all’insù per un nuovo spettacolare allineamento. Stavolta la Luna incontra Giove nel cielo notturno, con un “terzo incomodo” di un certo pregio: si tratta di Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro. L’appuntamento è per il 6 febbraio.

Luna e Giove incontrano Aldebaran

Siamo a metà strada tra il solstizio d’inverno di dicembre e l’equinozio di primavera di marzo e le stelle dell’emisfero settentrionale brillano a favore di sguardo. La Luna crescente ha incontrato Venere (e Saturno) lo scorso 3 febbraio, regalando uno spettacolo eccezionale visibile anche a occhio nudo. Il pianeta “gemello” della Terra è più splendente che mai.

Al suo primo quarto, dal 4 febbraio in poi, la Luna è definita in “fase di gibbosa crescente“. Il 5 febbraio ha incontrato le Pleiadi (cosa che avviene ogni mese), ma è il 6 febbraio che avviene la “magia”: la Luna luminosissima si trova sospesa tra due punti altrettanto luminosi. Quello più vicino è Giove, il gigante gassoso del nostro Sistema Solare, mentre l’altro leggermente più distante è Aldebaran, la stella più luminosa della costellazione del Toro.

Il prossimo allineamento si verifica, poi, domenica 9 febbraio quando la Luna gibbosa crescente quasi totalmente illuminata, quindi visibilissima e splendente nel cielo notturno, si posiziona tra Marte e Polluce, la stella più luminosa della costellazione dei Gemelli.

E poi arriva lei, la Luna della Neve: il 12 febbraio la Luna è di nuovo piena, visibile a occhio nudo nel cielo notturno e situata nella costellazione del Leone. Dopo la prima Luna piena del 2025 (la Luna del Lupo), quella della Neve richiama tradizionalmente la stagione più fredda, caratterizzata appunto da forti nevicate. Tra i nativi del Nord America veniva chiamata anche con altri nomi, come Luna delle Ossa Magre o Luna della Fame, e ancora Luna della Marmotta o Luna del Procione.

La stella Aldebaran o Alpha Tauri

Aldebaran, conosciuta anche come Alpha Tauri, è una gigante rossa, ovvero una stella che si trova nella fase finale del suo ciclo di vita (ha esaurito il combustibile di idrogeno nel nucleo e fonde elio). Come tutte le stelle in questa fase, la sua temperatura superficiale è relativamente bassa: Aldebaran è circa 1,5 volte più fredda del nostro Sole. La temperatura della stella fa sì che ai nostri occhi brilli di un colore arancione-rosso.

La stella più luminosa della costellazione del Toro ha circa 6,4 miliardi di anni, quindi è più antica del nostro Sole (è anche più grande di ben 44 volte). Giunta in questa particolare fase della sua vita, tra qualche centinaio di milioni di anni si trasformerà in una colorata nebulosa planetaria. Aldebaran è anche la 14esima stella più luminosa del cielo e, a prescindere dall’allineamento di questa settimana, è facile da individuare per chi conosce gli astri o possiede gli strumenti adatti.