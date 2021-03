Ally McBeal potrebbe tornare in tv con un reboot prodotto da Disney Television Studios. Questo è quanto anticipato dal magazine TVLine, che rivela anche il nome dell’attrice protagonista. A quanto pare sarà sempre lei, Calista Flockhart a interpretare il ruolo di Ally, che la rese celebre in tutto il mondo.

Se la notizia fosse fondata, Disney guadagnerebbe ancora un pezzo di terreno tra le piattaforme di streaming. Ultimamente, grazie al canale Star, la piattaforma è entrata in competizione diretta con Netflix, Prime Video e altri servizi. Infatti, nel suo catalogo sono entrati anche contenuti pensati per gli adulti. Secondo alcune indiscrezioni, Calista Flockhart sarebbe entusiasta all’idea di tornare nei panni della simpatica avvocatessa, ma per il momento nessuna notizia sul reboot è stata ufficializzata. Sicuramente avrebbe molto seguito, perché Ally McBeal rappresenta una delle pietre miliari del panorama televisivo.

Ally McBeal: la regina dei legal drama

La serie tv creata da David E. Kelley arriva in Italia nel 2003 e conquista fin da subito il pubblico. La trama è incentrata sulla vita di Ally McBeal, una giovane avvocatessa che lavora nello studio legale di Cage & Fish di Boston, dove accanto alle attività legate al tribunale, si sviluppano rivalità, gelosie, amicizie e amori. La particolarità della serie era data dal fatto che tutti i pensieri di Ally venivano trasformati in cartoni animati e mostrati sullo schermo. Ciò rendeva la serie davvero divertente.

La serie madre è costituita da cinque stagioni, da cui nacque anche uno spin-off. Ally McBeal ha vinto anche diversi premi, tra cui due Golden Globe per la migliore serie comedy e musical e un Emmy per la miglior serie comedy nel 1999.

La trama della nuova serie potrebbe essere molto simile a quella originale, ma sicuramente vedremo Ally più adulta e consapevole. Tuttavia, non mancherà sicuramente quel tocco esilarante che l’ha resa famosa. Inoltre, TVLine ha parlato di una mini-serie.

Per quanto riguarda il cast, per il momento solo Calista Flockhart sarebbe in trattative per il ruolo di protagonista. Mentre il creatore David E. Kelley sarebbe coinvolto nel ruolo di produttore esecutivo.

Revival Ally McBeal: dove guardarlo

Attualmente tutte le stagioni di Ally McBeal si possono guardare su Hulu, tuttavia il revival potrebbe approdare su una piattaforma differente. Infatti, il progetto è legato a 20th Television, lo studio di produzione degli Disney Television Studios. Per tale motivo, potremmo vedere il reboot nel canale Star di Disney+. Non rimane che attendere news ufficiali a riguardo.