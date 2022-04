Amazfit Band 5 in offerta al minimo storico: oggi costa pochissimo

Smartwatch e activity tracker sono diventati oramai dei compagni fondamentali nella vita di tantissime persone. Avere un wearable al polso permette di tenere sotto controllo i parametri vitali, di controllare i passi effettuati e anche l’attività fisica. Questi dispositivi hanno solitamente un costo piuttosto elevato, soprattutto gli smartwatch. Se si vuole spendere un po’ di meno si deve virare su un activity tracker e scegliere il giusto dispositivo. Come, ad esempio, l’Amazfit Band 5 che oggi troviamo in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: solo 19,88€. Lo sconto rispetto al prezzo consigliato è del 34%, ma se prendiamo come riferimento quello di listino (44,90€), supera abbondantemente il 50%.

Il prezzo potrebbe ingannare e far pensare che l’Amazfit Band 5 sia un wearable con funzionalità limitate. In realtà offre tutto quello che si richiede da un dispositivo di questo tipo. Ha uno schermo a colori, una batteria che assicura 15 giorni di autonomia e un monitoraggio avanzato della salute, con la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del battito cardiaco (ventiquattro ore su ventiquattro). E per non farci mancare nulla c’è anche il supporto a 11 modalità sportive ed è compatibile con Alexa. L’offerta è molto vantaggiosa e per questo motivo potrebbe terminare da un momento all’altro: bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Amazit Band 5: caratteristiche e funzionalità

In un’activity tracker più che le caratteristiche è importante capire quali sono le funzionalità offerte. E sotto questo punto di vista l’Amazfit Band 5 è sicuramente uno dei migliori nel rapporto prezzo-funzionalità.

Il wearable ha uno schermo da 1,1" pollici a colori ed è possibile personalizzare il quadrante scegliendo la watch face più utile per i propri obiettivi. Come nella maggior parte degli activity tracker troviamo funzioni avanzate per l’attività sportiva e il monitoraggio della salute. I sensori presenti all’interno del dispositivo permettono di controllare in ogni istante i principali parametri vitali. Il battito cardiaco viene aggiornato in tempo reale ventiquattro su ventiquattro ed è possibile misurare anche la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Per conoscere il proprio stato di salute, Amazfit Band 5 presenta anche un sistema di valutazione sanitaria professionale che assegna un punteggio che tiene in considerazione diversi parametri, tra cui la qualità del sonno e il livello dello stres. Infatti, l’activity tracker monitora anche la qualità del riposo e il nostro livello di stress, offrendo degli esercizi di respirazione per diminuire il livello di tensione.

Non manca il supporto all’attività fisica. In totale sono 11 le modalità sportive, tra cui corsa all’aperto, ciclismo, nuoto (è anche impermeabile fino a 50 metri), yoga e vogatore. Ottima anche l’autonomia che permette di utilizzarlo per ben due settimane senza dover mai ricaricare.

Amazfit Band 5 in offerta: prezzo e sconto

L’Amazfit Band 5 è disponibile in offerta su Amazon al minimo storico a un prezzo di 19,89€. Trovare un activity tracker con queste funzionalità a questo prezzo è davvero sorprendente. Lo sconto è del 34% rispetto al prezzo consigliato, però se prendiamo in considerazione quello di lancio (44,99€), lo sconto sale al 55%. Lo si paga molto meno della metà. L’activity tracker viene spedito e venduto direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore se siete abbonati a Prime.

Amazfit Band 5