Amazfit Band 5 in offerta: prezzo piccolissimo e super sconto

Se siete alla ricerca di uno smartwatch lowcost oggi è il vostro giorno fortunato: l’activity tracker Amazfit Band 5 è in super offerta su Amazon a un prezzo molto vicino al minimo storico: 23,92€, grazie a uno sconto di ben il 47% (praticamente lo si paga la metà del prezzo di listino). Un’offerta molto interessante per un prodotto che nelle ultime ore è uno dei più richiesti su Amazon. D’altronde i dispositivi che monitorano le principali funzioni vitali e l’attività fisica sono sempre più desiderati dalle persone.

L’Amazfit Band 5 è un dispositivo che si rivela molto utile anche nella vita di tutti i giorni e non solo per raccogliere i dati sugli allenamenti. Al momento sono pochi gli activity tracker che offrono queste funzionalità e che costano così poco. La smart band ha uno schermo grande che mostra i dati più importanti, mentre i sensori interni raccolgono informazioni importanti, come il battito cardiaco, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e analizzano la qualità del riposo. Sul fronte sport sono 11 le modalità di allenamento supportate (ed è anche impermeabile). L’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Amazfit Band 5: le caratteristiche

Guardando il prezzo si può pensare che l’Amazfit Band 5 offra poche funzionalità. Ma in realtà non è così, anzi, tutt’altro. Il wearable è completo sotto tutti i punti di vista e non ha nulla da invidiare a modelli ben più costosi.

Lo schermo è da 1,1" ed è a colori. Oltre al quadrante “standard" è possibile scegliere tra oltre 45 watch faces, tra cui alcune completamente personalizzabili in modo da avere sempre sott’occhio i dati più importanti. In alternativa è possibile caricare una propria foto.

Sotto il display troviamo diversi sensori pensati appositamente per il monitoraggio della salute. È possibile saper in ogni momento il proprio battito cardiaco, molto utile soprattutto dopo sforzi molto intensi, e la saturazione dell’ossigeno nel sangue, un parametro vitale che ha visto crescere la propria importanza negli ultimi anni. Il wearable permette anche di controllare il proprio stato psico-fisico con esercizi di respirazione ad hoc per diminuire lo stress e di monitorare la qualità del riposo notturno, con un’analisi dettagliata di ogni fase.

Passando al lato sportivo, sono 11 gli sport supportati dall’Amazfit Band 5, tra cui la corsa, la bicicletta, la piscina (è impermeabile fino a 50 metri), ellittica, salto con la corda e lo yoga. Tutti dati vengono raccolti e inviati sull’app dello smartphone, dove possono essere analizzati per capire come migliorare i propri allenamenti. La batteria del wearable ha una durata di circa 15 giorni con un utilizzo normale, che arrivano a 25 se si attiva il risparmio energetico.

Amazfit Band 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

L’activity tracker Amazfit Band 5 oggi lo troviamo in offerta su Amazon a un prezzo di 23,92€, il 47% in meno rispetto a quello di listino. Per il wearable si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre e di uno dei migliori di tutto il web. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon e ci sono 14 giorni di tempo per fare il reso.

Amazfit Band 5