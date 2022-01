Amazfit, lo smartwatch lowcost al minimo storico: la miglior offerta del 2022

Gli smartwatch sono stati tra i prodotti più ricercati e acquistati dalle persone nel 2021. I trend di vendita sono in netta crescita e il merito è anche di aziende come Amazfit che in questi anni hanno lanciato decine di modelli adatti a qualsiasi tipo di persona. E soprattutto con prezzi decisamente inferiori alla media. E in questo 2022 le cose non sembrano cambiare. In questi primi giorni del nuovo anno ci sono già offerte molto interessanti, come ad esempio lo smartwatch Amazfit Bip S a poco meno di 40€ grazie al doppio sconto disponibile su Amazon.

Come si può intuire dal prezzo si tratta di uno smartwatch lowcost, ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze. Nella sua categoria di prezzo è tra i migliori disponibili e soprattutto ha una caratteristica che lo contraddistingue da tutti gli altri: la batteria può durare fino a 40 giorni. È una doppia offerta quella dell’Amazfit Bip S: infatti oltre allo sconto già presente nella pagina prodotto, è possibile applicare un ulteriore coupon che fa diminuire ancora di più il prezzo portandolo vicino al minimo storico (il valore del coupon cambia in base al colore dello smartwatch e varia tra il 22% e il 27%). Inutile dire che si tratta di una delle migliori offerte di questo inizio di 2022. E allora perché non approfittarne? I coupon sconto terminano il 3 gennaio 2022 salvo esaurimento delle scorte.

Se volete restare aggiornati con le migliori offerte Amazon, vi ricordiamo che abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia” su Telegram e che l’iscrizione è gratuita: per accedere basta cliccare qui.

Amazfit Bip S: le caratteristiche tecniche

L’Amazfit Bip S non avrà il fascino di smartwatch ben più quotati, ma non bisogna farsi ingannare dalle apparenze: ha tutte le carte in regola per essere uno dei wearable con il miglior rapporto qualità-prezzo presenti sul mercato. A partire dai materiali utilizzati: la cassa dell’orologio è in acciaio inox, il che lo rende resistente e leggerissimo allo stesso tempo (solo 31 grammi). Lo schermo è da 1,28” e permette di tenere sempre sotto controllo tutti i dati più importanti, a partire dal battito cardiaco.

Per gli amanti dello sport c’è sia il supporto a decine di attività all’aperto sia al GPS, caratteristica che solitamente manca in smartwatch ben più quotati. È anche impermeabile fino a 50 metri e può essere utilizzato quando si è in piscina ad allenarsi.

Non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute. Il sensore interno permette di monitorare costantemente il battito cardiaco e in caso di qualche dato anomalo la persona viene subito avvertita. Tutti i dati vengono utilizzati per dare un riscontro preciso sulla salute tramite il sistema di valutazione Huami-PAI sviluppato direttamente da Amazfit.

La caratteristica più interessante dell’Amazfit Bip S resta, però, l’autonomia: con un utilizzo normale la batteria può durare fino a 40 giorni! Un record per l’intero settore degli smartwatch. Infine, si può collegare l’orologio intelligente con lo smartphone per ricevere le notifiche direttamente sul polso.

Amazfit Bip S in offerta: prezzo e sconto

L’Amazfit Bip S è sicuramente tra le offerte più interessanti di questo inizio di 2022. Lo smartwatch è disponibile in diverse colorazioni e il prezzo varia. Il prezzo più basso lo si raggiunge per la colorazione bianca: 39,92€ (applicando sempre il coupon sconto presente in pagina), mentre per il modello nero bisogna pagare pochi centesimi in più (40,08€). Per entrambi i modelli l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e quindi bisogna essere veloci: i coupon sconto sono validi solo fino al 3 gennaio 2022.

Il prezzo del banner è sbagliato: cliccate sul prodotto, applicate il coupon sconto e avrete il prezzo esatto!

