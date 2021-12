Amazfit, lo smartwatch lowcost in offerta a un prezzo da Black Friday

Inizia dicembre e iniziano le offerte top per i regali di Natale. I prodotti tecnologici come smartphone, computer, tablet e smartwatch sono tra i i più richiesti e graditi dalle persone. Oggi è il giorno giusto per regalare a un proprio caro uno smartwatch: infatti è in offerta l’Amazfit GTR da 42mm con uno sconto che arriva quasi al 40%.

In questi giorni vi abbiamo già parlato delle promozioni presenti sugli smartwatch di Amazfit, e anche quella che riguarda il GTR da 42mm ha un doppio sconto. Infatti, oltre a quello già presente sulla pagina prodotto, è possibile applicare un ulteriore coupon del 27% che fa crollare il prezzo finale. Da 89,90€ del prezzo di listino, si arriva a 56,98€, risparmiando oltre 30€. Un’occasione da non perdere se siete alla ricerca di uno smartwatch economico ma affidabile. Infatti, il wearable offre tutte le funzionalità e le modalità che si ricercano in un orologio intelligente, come ad esempio il monitoraggio della frequenza cardiaca.

Smartwatch Amazfit GTR da 42mm: le caratteristiche tecniche

La scheda tecnica dell’Amazfit GTR 42mm è molto interessante e condivide praticamente tutto con il modello più grande da 47mm: l’unica differenza sono le dimensioni del quadrante. Lo schermo touch è da 1,20 pollici e si ha la possibilità di personalizzare il quadrante in base alle proprie necessità. Il peso è davvero minimo: poco più di 25 grammi.

Sul fronte dell’attività fisica sono 12 gli sport supportati: corsa all’aperto, ciclismo, ellittica, arrampicata, sci e nuoto (è impermeabile fino a 50 metri). Oltre ai dati sugli allenamenti, lo smartwatch raccoglie informazioni anche sulla frequenza cardiaca (in tempo reale e ventiquattro ore su ventiquattro), sulle calorie bruciate e sulla distanza percorsa.

Come in tutti gli smartwatch moderni non può mancare il monitoraggio del sonno con report giornaliero che mostra come si è dormito. Ottima anche la batteria: Amazfit GTR 42mm garantisce un’autonomia fino a 24 giorni.

Amazfit GTR 42mm in offerta: prezzo e sconto

La super offerta sull’Amazfit GTR da 42mm è valida solamente fino ad oggi e potrebbe anche terminare in anticipo nel caso in cui i coupon sconto vengano esauriti. Lo smartwatch ha un doppio sconto: quello base del 13% a cui aggiungere un ulteriore sconto del 27% da applicare direttamente nella pagina prodotto. In totale lo sconto è superiore al 36%: da 89,90€ lo si va a pagare 56,98€. Si tratta di un prezzo addirittura più basso di quello del Black Friday: un’offerta da prendere al volo. Inoltre, si ha tutto il tempo per testarlo a fondo: il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Amazfit GTR 42mm

L’ulteriore sconto del 27% è da applicare nella pagina del prodotto su Amazon.