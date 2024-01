Fonte foto: Amazfit

Zepp Health ha annunciato il rollout di una serie di aggiornamenti per la sua gamma di smartwatch Amazfit. Questi aggiornamenti riguardano, in particolare, alcuni modelli rilasciati sul mercato a partire dal 2022 e ancora pienamente supportati dall’azienda. Gli smartwatch aggiornati sono gli Amazfit GTR 4, GTR 4 LE (in foto),Cheetah Pro, Falcon, T-Rex Ultra e Active. Gli aggiornamenti in fase di rilascio possono essere installati dall’app Zepp installata sullo smartphone abbinato al dispositivo da aggiornare. Basta andare in Profilo, selezionare il dispositivo da aggiornare e poi scegliere Verifica aggiornamenti per scaricare e installare l’update.

Amazfit GTR 4 e GTR 4 LTE: le novità

Amazfit GTR 4 e GTR 4 LE ricevono ZeppOS 3.0, con una nuova interfaccia aggiornata e funzioni inedite. Il Centro di Controllo è stato ridisegnato, con anche l’aggiunta di nuove scorciatoie, Entrambi i modelli integrano ora nuova modalità di sport (tra cui il triathlon) e nuove funzionalità per l’allenamento e il monitoraggio della salute durante le sessioni di allenamento. C’è anche la possibilità di abbinamento con una cintura per il monitoraggio del battito cardiaco e con un misuratore di potenza per la bici. Per la versione LE, inoltre, arriva la funzione Zepp Coach, già presente sul GTR 4.

Le novità per gli altri smartwatch Amazfit

Anche gli altri smartwatch della gamma Amazfit possono sfruttare diverse novità software. Partiamo da Amazfit Cheetah Pro che riceve le mappe offline con le principali stazioni sciistiche (una funzione già rilasciata per altri modelli del brand nei mesi scorsi) oltre alla possibilità di utilizzo con nuovi sport e le notifiche in tempo reale sulle prestazioni durante le sessioni di corsa degli allenamenti. Anche Amazfit T-Rex Ultra si aggiorna, dopo aver ricevuto le mappe offline con le stazioni sciistiche e nuove modalità di utilizzo per gli sport invernali.

In questo caso, sono disponibili nuovi piani d’allenamento con Zepp Coach e le notifiche in tempo reale durante gli allenamenti, in particolare, durante le sessioni di running. Da notare che T-Rex Ultra ora include modalità specifiche per il Padel e il Pickleball. Questi due sport sono ora supportati anche da Amazfit Falcon che, con il nuovo aggiornamento, include anche la possibilità di consultare, in tempo reale, le anteprime sui parametri prestazioni durante gli allenamenti.

Ci sono anche nuovi template di allenamento, con la possibilità di introdurre intervalli per alcune modalità come la Track Run. Si aggiorna anche Amazfit Active che, con il nuovo aggiornamento include piani di allenamento per il running (da 3, 5 e 10 chilometri) oltre ai paramenti prestazioni in tempo reale per l’algoritmo PeakBeats. Chi ha questo smartwatch può ora controllare i dati cardiaci subito dopo la sezione di allenamento dall’app Zepp.