Amazfit GTS 2 mini, l'offerta su Amazon piacerà a tutti

Tra i tantissimi modelli di smartwatch presenti sul mercato quelli prodotti da Amazfit hanno ottenuto, negli anni, un’ottima fama grazie ad un elevato rapporto tra qualità e funzioni offerte, da una parte, e prezzo di vendita dall’altro: sono ottimi prodotti, venudti ad un ottimo prezzo. Ma ciò non vuol dire che non si possa fare persino di più, come dimostra Amazon che, in questo momento, applica un ulteriore sconto su Amazfit GTS 2 mini, un prodotto molto interessante per l’utente medio, che mette insieme tutte le funzioni principali per la salute e lo sport e un design molto gradevole.

Amazfit GTS 2 mini: caratteristiche tecniche

Amazfit GTS 2 mini 2022 ha un display di tipo AMOLED always-on, ossia sempre acceso e che misura 1,55 pollici e ha una luminosità di 450 nit.

Le funzioni di monitoraggio del benessere includono il rilevamento del battito cardiaco costante (cioè 24 ore su 24) e l’invio di notifiche nel caso si manifesti una frequenza troppo elevata, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), i livelli di stress, qualità del sonno e ciclo femminile.

Il monitoraggio delle attività sportive include 68 sport, supportate dalla tracciabilità con GPS. Il dispositivo è resistente all’acqua e può essere usato anche per allenarsi in piscina o acque libere.

Questa nuova versione dell’Amazfit GTS2 mini ha l’assistente vocale Amazon Alexa integrato per usufruire di tutte le utili funzioni che includono le risposte a tante domande o i comandi per attivare le tante funzionalità disponibili.

La batteria ha una capacità di 220 mAh che assicura un’autonomia di due settimane che scendono a 7 giorni con l’attivazione del GPS, secondo le specifiche del produttore.

Amazfit GTS 2 mini: l’offerta Amazon

L’Amazfit GTS 2 mini è uno smartwatch aggiornato recentemente che viene proposti già all’ottimo prezzo di listino di 89,90 euro, reso però ancor più conveniete conveniente dall’offerta in corso su Amazon che lo propone a 69,49 euro (-23%, -20,41 euro).