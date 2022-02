Amazfit GTS 2e: con la nuova offerta è lo smartwatch da comprare ora

Gli smartwatch sono uno dei prodotti più gettonati in questi giorni su Amazon. Sono tanti i prodotti in offerta, tutti molto differenti tra di loro. C’è il Galaxy Watch4, un top di gamma a un prezzo molto interessante, il Garmin Forerunner 45 pensato per gli amanti della corsa e infine c’è l’Amazfit GTS 2e, il wearable economico che non ha paura di confrontarsi con nessuno. E proprio di quest’ultimo parleremo oggi. La grande novità è che lo troviamo in super offerta su Amazon a un prezzo di 99,90€, ben il 33% in meno rispetto a quello di listino. Uno sconto molto interessante, che lo rende uno dei migliori smartwatch economici disponibili in questo momento sul web.

L’Amazfit GTS 2e è un dispositivo con ottime caratteristiche, a partire dall’ampio schermo a colori, fino ad arrivare ai sensori avanzati che permettono di monitorare la salute e l’attività sportiva. Lo smartwatch è pensato per la vita di tutti i giorni: ha un design ricercato che si adatta a qualsiasi outfit e anche delle funzionalità che ci semplificano la vita. Inoltre, rispetto a tanti altri smartwatch, ha una batteria che dura veramente tanto: ben 14 giorni (con un utilizzo normale).

Smartwatch Amazfit GTS 2e: la scheda tecnica

Un top di gamma in tutto e per tutto. L’Amazfit GTS 2e brilla per le sue caratteristiche a partire dallo schermo molto ampio da 1,65". Il design è rettangolare e ricorda un po’ quello dell’Apple Watch. Le cornici sono sottilissime, mentre il vetro protettivo è leggermente curvo. Il quadrante può essere personalizzato in base alle proprie esigenze, e può mostrare qualsiasi tipo d’informazione: dall’orario fino alla frequenza cardiaca.

Il cuore battente dello smartwatch, però, lo troviamo sotto la cassa in acciaio. Lo smartwatch monta il potente sensore ottico PPG BioTrackerTM 2 che permette di tenere sotto controllo la propria salute, partendo dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue (senza trascurare il battito cardiaco in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro). Tutti i dati vengono raccolti in un sistema di valutazione che ci aiuta a capire il tuo stato di salute, compreso lo stress giornaliero (per questo particolare problema ci sono anche degli esercizi di respirazione).

Le modalità sportive supportate dallo smartwatch sono 90, tra cui corsa, ciclismo esercizi a corpo libero e anche il nuoto (il dispositivo è impermeabile fino a 50 metri). Per la vita quotidiana, invece, lo smartwatch permette di gestire i propri impegni personali, di impostare sveglie e di avere sempre le previsioni meteo aggiornate in tempo reale. Chiudiamo con la batteria: l’autonomia è di circa 14 giorni.

Amazfit GTS 2e in offerta: prezzo e sconto

A meno di 100€ è un’offerta da prendere al volo: sono pochi (o nessuno) gli smartwatch con le stesse caratteristiche dell’Amazfit GTS 2e disponibili a questo prezzo. Il dispositivo oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 99,90€, il 33% in meno rispetto a quello di listino. In termini monetari si tratta di un risparmio netto di 50€. Lo smartwatch è spedito direttamente da Amazon e viene consegnato nel giro di pochi giorni. Se non sapete cosa regalare per San Valentino, segnatevi sulla lista questo smartwatch. Però sbrigatevi, l’offerta potrebbe durare pochi giorni.

Amazfit GTS 2e – nero

Amazfit GTS 2e – verde

Amazfit GTS 2e – rosa