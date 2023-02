Amazfit GTS: con lo sconto Amazon costa quasi la metà

La tecnologia ha cambiato per sempre il nostro approccio alla salute e al benessere: grazie agli smartwatch, possiamo conoscere in tempo reale molti parametri vitali, come la frequenza del battito cardiaco e valutare così lo stato della nostra salute.

Tra gli smartwatch che offrono questa funzione basilare e che al contempo costano poco, si sono fatti largo i dispositivi indossabili di Amazfit per cui ogni modello propone un ottimo rapporto prezzo/caratteristiche. Il modello di maggior successo degli ultimi anni è stato l’Amazfit GTS, ancora molto valido e adatto a chi cerca un dispositivo che costi poco ma che abbia funzioni importanti come il monitoraggio del battito cardiaco. In più, grazie all’offerta in corso su Amazon, lo si può acquistare ad un prezzo scontato di quasi la metà e per questo irresistibile.

Amazfit GTS – Smartwatch con GPS – Display AMOLED 1,65 pollici

Amazfit GTS: caratteristiche tecniche

Amazfit GTS è uno smartwatch progettato per essere resistente e versatile. Ha la cassa in metallo e pesa 24,8 grammi, ha i bordi curvi e lo spessore è di 9,4 millimetri.

Il display rettangolare è di tipo AMOLED e always on display (sempre acceso), misura 1,65 pollici ed è molto definito (341 ppi) .

Le funzioni di tracciamento del benessere si basano sul sensore Biotracker PPG di Huami e grazie alla tecnologia algortimica AI RealBeats può monitorare efficacemente il battito cardiaco 24 ore su 24 e inviare alert nel caso registri aritmie ed eventuali episodi di fibrillazione atriale. Le funzioni sono completate dall’analisi del sonno, dal calcolo del consumo di calorie e dagli avvisi di eccessiva sedentarietà.

Il monitoraggio del fitness include 12 attività sportive, come la corsa su tapis roulant, l’arrampicata, lo sci, il nuoto in piscina e in acque libere e per questo è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere.

Anche l’autonomia è molto buona, grazie alla batteria da 220 mAh, arriva fino a due settimane con un utilizzo medio alto, cioè includendo quando necessario il GPS (se sempre attivo l’autonomia scende a 25 ore) e la ricarica della batteria richiede un paio di ore.

Le funzioni operative, cioè la parte smart, è nelle mani del sistema operativo proprietario e con un interfaccia sempre molto apprezzata dagli utenti. Come sappiamo Amazfit cura in maniera particolare gli aggiornamenti.

Amazfit GTS: l’offerta Amazon

L’Amazfit GTS è considerato oggi un modello base ma ha funzioni tra le più utilizzate. Il prezzo di listino di 89,80 euro rispecchia la scheda tecnica ma grazie all’offerta in corso su Amazon cambia tutto e lo si può mettere al polso spendendo appena 53,99 euro (-40%,-35,91 euro). Questa è l’occasione giusta per chi cerca uno smartwatch essenziale ma resistente e bello.

