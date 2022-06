Amazfit T-Rex 2: lo smartwatch indistruttibile è in pre-ordine su Amazon

Il nuovo smartwatch praticamente indistruttibile, il “rugged" Amazfit T-Rex 2 è disponibile su Amazon in pre-ordine. L’orologio si presenta come la versione aggiornata del precedente Amazfit T-Rex con ancora più memoria e funzioni. Il prezzo resta sempre molto conveniente com’è d’altronde nella filosofia del brand (che fa parte del gruppo Xiaomi).

Se nella versione precedente dell’Amazfit T-Rex trovavamo 13 certificazioni di tipo militare, nella nuova versione del T-Rex 2 troviamo ben 15 certificazioni di tipo MIL-STD-810G. Il che significa che il nuovo orologio è ancora più resistente e che supera brillantemente urti, agenti atmosferici come le temute acqua e polvere e, in generale, sopporta l’uso intensivo all’aria aperta. Infatti Amazfit T-Rex 2, è progettato per essere un compagno d’avventure che ci segue in ogni attività: nella vita quotidiana così come nelle sessioni allenamento outdoor o nelle escursioni, in montagna come sott’acqua. Motivo per cui troviamo il GPS a doppia banda e supporto a cinque sistemi di navigazione satellitare.

Amazfit T-Rex 2: caratteristiche tecniche

Il display dell’Amazfit T-Rex 2 è da 1,30 pollici di tipo AMOLED con risoluzione di 454×454 pixel. Grazie alla tecnologia “Biotracker 6PD", che consiste in un sensore a sei fotodiodi, sono rilevati molti parametri vitali come il battito cardiaco, la frequenza respiratoria e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Sono disponibili 150 modalità sportive incluse triathlon, caccia, pesca, golf e surf e non manca l’impermeabilità: addirittura fino a 100 metri di profondità, mentre molti orologi concorrenti si fermano a 50 metri.

Inoltre, sono presenti accelerometro, giroscopio, barometro, sensore geomagnetico e per la luce ambientale e il GPS dual-band. La connettività è data dal Bluetooth 5.0. La batteria dell’ Amazfit T-Rex 2 è da 500 mAh e, secondo quanto ci riferisce l’azienda, ha una durata di 24 giorni.

Amazfit T-Rex 2: pre ordine su Amazon

Il nuovo smartphone Amazfit T-Rex 2 è in pre ordine su Amazon da oggi 1 giugno con un prezzo a partire da 229,90 euro.

Amazfit T-Rex 2 – Smartwatch rugged ad alta resistenza