Amazon adesso ti porta a casa la spesa del supermercato

Alla fine è successo: Amazon ha annunciato l’inizio del nuovo servizio di consegna a domicilio della spesa dei supermercati Tuodì in una grande parte del territorio di Roma e, chiaramente, è solo l’inizio perché, molto probabilmente, nel giro di poco altri supermercati e altre zone d’Italia si aggiungeranno.

Per la precisione si tratta di uno store Tuodì all’interno di Amazon, dal quale i clienti potranno comprare una selezione di prodotti e riceverli a casa, consegnati da Amazon. Le consegne avvengono in giornata, in finestre di una o due ore a scelta del cliente. I prodotti ordinabili e consegnabili da Amazon sono tutti a marchio Tuodì-Biodì e tra di essi c’è anche qualche prodotto fresco. In pratica, se si scelgono i marchi presenti nello store Tuodì su Amazon, è possibile fare la classica spesa settimanale senza andare fisicamente al supermercato. Immancabili, come da tradizione Amazon, le offerte e gli sconti di benvenuto.

Tuodì su Amazon: come funziona

Come detto, si parte da Roma e non da tutta: le aree coperte dal servizio di consegna a domicilio della spesa Tuodì sono quelle di Eur Torrino, Garbatella, Appio, Tufello, Centocelle e Ciampino.

Per trovare i prodotti Tuodì con consegna a domicilio è necessario visitare la pagina Amazon.it/supermercato. Dopo aver riempito il carrello, se l’indirizzo di consegna è tra quelli compatibili con il servizio di domicilio, è possibile scegliere la finestra oraria per la consegna.

Tuodì su Amazon: quanto costa

La consegna a domicilio dei prodotti del supermercato Tuodì si paga, anche se si è iscritti a Prime. Il costo è di 2,90 euro se si sceglie una finestra di due ore, di 6,90 euro per la finestra oraria. E’ possibile prenotare una consegna da lunedì a a sabato, dalle 10 alle 22, o la domenica dalle 10 alle 20.

Al momento e fino al 30 luglio non è previsto un ordine minimo per ricevere la spesa a casa e, se l’ordine è di almeno 50 euro, è possibile usufruire dello sconto sul primo ordine con il codice promozionale di 10OFFTUODI.

Vai alla pagina per fare la spesa Tuodì su Amazon