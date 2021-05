Amazon aggiorna gli Echo Show: come sono fatti

Amazon continua a sviluppare e ad evolvere la sua linea di smart display Echo Show con l’assistente vocale Alexa. Gli ultimi ad essere aggiornati sono Echo Show 8 ed Echo Show 5, i due modelli di dimensioni e prezzo inferiori rispetto al top di gamma Echo Show 10. Annunciato anche un Echo Show 5 Kids tutto nuovo, dedicato espressamente ai bambini.

I nuovi Echo Show sono già ordinabili negli Stati Uniti e anche in Italia (tranne l’Echo Show Kids), con consegne a partire da inizio giugno, e ci sono già i prezzi italiani che, lo anticipiamo subito, sono praticamente uguali a quelli degli Echo Show della precedente generazione. Entro l’estate, quindi, i nuovi Amazon Echo Show 5 ed Echo Show 8 arriveranno anche in Italia e nel resto d’Europa con un prezzo vantaggioso e caratteristiche evolute. Nel frattempo, non ci resta che vedere quali sono le differenze tra i vecchi modelli e questi appena presentati.

Nuovo Amazon Echo Show 5: le novità

La novità principale di Echo Show 5 è nella videocamera, molto migliore di quella del dispositivo precedente e con il doppio della risoluzione. Grazie alla nuova risoluzione HD da 2 MP ora l’Echo Show diventa anche un buon dispositivo per sorvegliare casa da remoto, oltre ad essere molto più adatto per le videochiamate.

Lo schermo è sempre da 5,5 pollici, quindi piccolino, ma questo dispositivo fa della compattezza uno dei suoi punti di forza. In teoria, se ci accontentiamo delle piccole dimensioni, possiamo usare l’Echo Show 5 anche per vedere film e serie TV su Netflix, Amazon Prime Video o altre piattaforme in streaming come anche ascoltare musica da Amazon Music, Apple Music o Spotify.

Resta anche la possibilità, tramite Amazon Photos, di usare l’Echo Show 5 come cornice digitale per le nostre foto preferite. Il nuovo Amazon Echo Show 5 costa 84,99 euro.

Nuovo Amazon Echo Show 5 2021

Nuovo Amazon Echo Show 8: le novità

Le differenze tra il vecchio e il nuovo Amazon Echo Show 8 sono invece maggiori: si parte dal nuovo schermo HD da 8 pollici “adattivo“, che modifica leggermente la taratura dei colori in base alla luce ambientale. Nuova anche la fotocamera, da 13 MP come quella del più grande Echo Show 10 recentemente aggiornato.

La fotocamera ha anche le funzioni di pan e zoom durante le videochiamate, per inquadrare meglio chi sta parlando e seguirlo se si sposta, e due speaker stereo per ascoltare meglio la musica su Amazon Music, Apple Music o Spotify. Nuovo anche il processore a 8 core, più potente del precedente.

Anche sull’Echo Show 8 è possibile usare Amazon Photos per realizzare una cornice digitale, mentre la nuova videocamera è chiaramente ottima per sorvegliare casa. Il nuovo Amazon Echo Show 8 costa 129 euro.