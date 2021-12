Amazon Alexa ora è molto più smart: ecco perché

.Dopo aver venduto milioni e milioni di dispositivi compatibili con Alexa durante la settimana del Black Friday, Amazon annuncia adesso che tali dispositivi potranno fare più cose, decisamente più intelligenti, grazie alle “Routine con la funzionalità di rilevazione del suono“.

La rilevazione del suono è una funzione disponibile già da un po’ sui dispositivi Amazon Echo di ultima generazione, la novità delle ultime ore consiste nei nuovi suoni ambientali che gli smart speaker sono in grado di interpretare e usare come parola di attivazione. I nuovi suoni percepiti sono due: l’acqua che scorre e il bip degli elettrodomestici. Entrambi possono essere adesso utilizzati per attivare qualunque tipo di routine scelta dall’utente e, se ben usati, possono ampliare di parecchio le potenzialità dell’ecosistema smart di Amazon.

Cosa sono le Routine con rilevazione del suono

Per sfruttare al meglio la rilevazione dei due nuovi suoni, è prima necessario capire come funzionano le Routine con la funzionalità di rilevazione del suono.

In buona sostanza lo smart speaker Echo, se ha i microfoni attivati, effettua l’ascolto continuo dei suoni ambientali nella stanza in cui si trova. Se “sente" un determinato tipo di suono, ad esempio un colpo di tosse o una persona che russa, allora interpreta quel suono alla stregua di un “Alexa“: si attiva ed esegue una lista di comandi (cioè una routine) scelta dall’utente.

Amazon specifica che nessun file audio viene memorizzato o inviato al cloud per fornire tale funzionalità di rilevazione del suono, tutto resta nella memoria dello smart speaker per non compromettere la privacy dell’utente.

I nuovi suoni riconosciuti da Alexa

Come già accennato, i nuovi suoni riconosciuti da Alexa sono due: l’acqua che scorre e il “bip" di un elettrodomestico. Così, giusto per fare qualche esempio, è adesso possibile impostare Alexa affinché ci invii una notifica quando si accorge che abbiamo dimenticato il rubinetto aperto. Oppure, possiamo chiederle di avvisarci quando un elettrodomestico ha terminato il suo lavoro.

Alexa sente gli ultrasuoni

Un’ulteriore novità che rende l’ecosistema Amazon Alexa più smart, poi, deriva dalla possibilità di usare su alcuni dispositivi Echo (quelli di quarta generazione) le cosiddette “Occupancy Routines" basate sulla rilevazione del moto grazie agli ultrasuoni.

Detta in parole povere: i dispositivi compatibili con questa funzione sono in grado di rilevare, grazie agli ultrasuoni, se c’è del movimento in una stanza, e quindi se la stanza è vuota o c’è qualcuno.

Ciò è utile per creare routine molto più raffinate ed efficaci: se non c’è nessuno a casa, ad esempio, Alexa può abbassare il riscaldamento per risparmiare sulla bolletta del gas. Oppure può accendere automaticamente le luci, se ci “sente" entrare in casa o in una stanza.

Alexa: ancor più utile con Amazon Prime

Queste nuove funzioni richiedono solo la presenza in casa di almeno un dispositivo Echo di ultima generazione. Tecnicamente, quindi, non è necessario avere un abbonamento Amazon Prime per usare Alexa.

Tuttavia, usare Alexa senza essere abbonati ad Amazon Prime è un po’ come trovarsi davanti a una ottima torta e poterne mangiare solo le briciole. L’iscrizione a Prime, infatti, contiene al suo interno quella ad Amazon Prime Video e ad Amazon Music, cioè a tutti i contenuti ché è possibile sfruttare grazie ai dispositivi smart compatibili con Alexa.

Iscriviti ad Amazon Prime ed entra nel mondo di Alexa