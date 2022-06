Amazon annuncia Smart Home Dashboard su Fire TV

Adesso è possibile usare la propria televisione, se dotata di un dispositivo Amazon Fire TV, come centro di comando di tutta la domotica presente in casa: basta che gli smart device siano compatibili con (e connessi a) l’assistente Amazon Alexa. A tutti il resto ci pensa la Smart Home Dashboard, appena arrivata anche in Italia.

La Smart Home Dashboard è una nuova interfaccia di controllo dei dispositivi smart, dalle luci agli elettrodomestici passando, soprattutto, per quelli che richiedono uno schermo come le videocamere di sorveglianza IP. Grazie alla nuova Dashboard, in pratica, possiamo comandare tutti questi dispositivi dalla TV, anche tramite il telecomando del dispositivo Fire TV. Così, anche se non abbiamo nelle vicinanze uno smart speaker che può ricevere il comando, possiamo chiedere tramite la TV ad Alexa di farci vedere le immagini delle telecamere, di accendere o spegnere delle luci, di inviare un messaggio ad uno smart speaker per annunciare che il film sta iniziando.

Su quali dispositivi funziona Smart Home Dashboard

Smart Home Dashboard è disponibile su tutte le televisioni, anche non smart, purché siano collegate ad un dispositivo Fire TV connesso in rete e funzionante. Al momento la gamma Fire TV disponibile in Italia è composta dai dispositivi Fire TV Lite, Fire TV Stick, Fire TV Stick 4k, Fire TV STick 4K Max e Fire TV Cube.

