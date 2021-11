Amazon Echo Dot è già a prezzo da Black Friday

Chi cerca “Alexa" su Amazon compra Echo Dot di terza generazione: è lo smart speaker più piccolo della gamma Amazon, la porta d’accesso a questo ecosistema digitale e all’assistente vocale Alexa. Ma anche il primo dispositivo per la domotica per moltissime persone nel mondo.

Non è il più evoluto, visto che esiste anche l’Echo Dot di quarta generazione, ma ha un prezzo molto basso e può essere magari usato, in futuro, come secondo smart speaker in una casa molto grande. Per questo l’Amazon Echo Dot si è sempre venduto bene e continua ad avere successo, sia quello di terza che quello di quarta generazione. Ancor di più ha successo quando Amazon decide di metterlo in sconto. Se poi lo sconto è del 50%, allora è boom sicuro di vendite.

Amazon Echo Dot: cosa può fare

Amazon Echo Dot può essere usato anche come smart speaker principale della casa, perché ha tutte le funzioni base per accedere ai servizi di Alexa. Parlando con Echo Dot possiamo chiedere ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggere le ultime notizie o le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare i dispositivi della smart home compatibili con Alexa.

Echo Dot può anche inviare e ricevere messaggi vocali da e verso altri dispositivi Echo, l’app di Alexa e persino Skype di Microsoft. Echo Dot, per quanto piccolino e con un altoparlante non potentissimo, è a tutti gli effetti uno smart speaker “Alexa Powered" e, di conseguenza, può guadagnare ulteriori capacità semplicemente installando le Skill di Alexa.

Amazon Echo Dot: quanto costa

Amazon Echo Dot di terza generazione ha un prezzo di listino di 49,99 euro. Non è pochissimo, ma è il prezzo più basso per entrare nel mondo di Alexa e di tutto l’ecosistema digitale di Amazon.

Al momento, però, Amazon ha deciso di metterlo in sconto. Uno sconto fortissimo, tra l’altro, roba da Black Friday anticipato: Amazon Echo Dot di terza generazione costa ora 24,99 euro (-25 euro, -50%).

Amazon Echo Dot di terza generazione – Smart Speaker compatibile con Alexa