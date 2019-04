Amazon: false recensioni fanno crescere le vendite

17 Aprile 2019 - Se vuoi comprare qualcosa su Amazon, sia esso l’ultimo gioiello tecnologico o una tenda da campeggio economica, molto probabilmente ti troverai davanti una quantità impressionante di articoli tra i quali puoi scegliere. Per questo motivo il consiglio che tutti danno a chi vuol comprare qualcosa su Amazon è quello di leggere le recensioni.

È grazie alle recensioni, infatti, che puoi capire qualcosa sulla qualità del prodotto e sulla serietà del venditore. Il problema, però, è che Amazon è pieno di recensioni false. Secondo una recentissima indagine condotta da Wich? (una associazione che si occupa di educazione e tutela dei consumatori) le recensioni di moltissimi prodotti venduti sul più grande e-commerce del mondo sarebbero completamente inventate. Soprattutto quelle dei prodotti tecnologici. Which? ha analizzato le recensioni relative a videocamere digitali, smart watch, cuffiette, fitness tracker e altri piccoli dispositivi elettronici.

Recensioni false Amazon: come influenzano gli acquirenti

Ne è emerso che molti venditori con le recensioni migliori sono completamente sconosciuti agli esperti di tecnologia e che molte di queste recensioni provengono da utenti non verificati. Amazon ha un programma di recensioni verificate, in cui l’azienda garantisce che la recensione proviene da utenti che hanno effettivamente comprato l’oggetto. Ma le recensioni non verificate possono comunque essere pubblicate. E, quando sono molte, pesano e possono letteralmente sommergere quelle reali e genuine. Gran parte di queste recensioni dubbie, ovviamente, riportavano un giudizio di 5 stelle. Inoltre, Which? ha verificato le date delle recensioni: sono state pubblicate tutte nel giro di poche ore o giorni al massimo.

Come scoprire le recensioni false su Amazon

È chiaro che se fai acquisti su Amazon le recensioni farlocche sono un problema anche per te: dovresti essere in grado di capire quali recensioni sono vere e quali no, per poter scegliere cosa comprare e da chi comprarlo. Dai risultati dell’indagine di Which? possono venire dei suggerimenti utili:

1) Verifica sempre quante recensioni ha il venditore: se sembra averne troppe rispetto agli oggetti che vende è un chiaro sintomo che ne ha comprate un bel po’ false.

2) Verifica le recensioni del singolo oggetto: se è un oggetto costoso, che difficilmente viene comprato da migliaia di utenti, come mai ha migliaia di recensioni?

3) Guarda le stelle: se le recensioni sono tutte 4 o 5 stelle, qualcosa non va. Ragiona al contrario: salta a piè pari le recensioni troppo buone e scendi dalle 3 stelle in giù, dove troverai i giudizi veri di acquirenti veri.

4) Leggi il testo delle recensioni: le recensioni comprate “un tot al chilo” molto spesso non sono neanche scritte da esseri umani, ma da algoritmi. Verifica se ce ne sono di duplicate, se alcuni termini ricorrono spesso e se, soprattutto, sembrano scritte da una persona in carne ed ossa.